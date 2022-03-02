سياسة
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"ضد أجانب".. اعتقال شخص في المغرب بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية
اعتقلت السلطات المغربية شخصاً "موالياً لتنظيم داعش الإرهابي" ‬بتهمة التخطيط لهجمات ضد أجانب في البلاد. وقالت السلطات إنها ضبطت بمنزله "مجموعة من الموادّ المشبوهة التي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات".
"ضد أجانب".. اعتقال شخص في المغرب بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية
المغرب يعتقل شخصاً بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية ضد أجانب / Getty Images
2 مارس 2022

أعلنت السلطات المغربية الأربعاء، اعتقال شخص‭ ‬"موالٍ لتنظيم داعش" الإرهابي،‭ ‬بتهمة التخطيط لهجمات ضد أجانب في البلاد.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المختصّ في الجرائم الكبرى ومنها قضايا الإرهاب، في بيان له، إن السلطات تمكّنت من "توقيف عنصر متطرف موالٍ لما يُسمَّى بتنظيم الدولة الإسلامية، يبلغ من العمر 27 عاماً، ويشتبه بتورُّطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المسّ الخطير بالنظام العامّ".

وأضاف البيان: "وُقف المشتبه فيه بدائرة فم زكيد" بضواحي مدينة طاطا (جنوب المغرب)، وأنه قام "بتحميل وتجميع عديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة بغرض الإلمام بطبيعة الموادّ والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة مفخخة".

وأفاد بيان المكتب أيضاً بأن "هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على عديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الإنترنت لتسهيل استهدافها".

كما قالت السلطات إنها ضبطت بمنزله "مجموعة من الموادّ المشبوهة بكميات متفاوتة، والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات... وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة".

وفكّكَت السلطات المغربية عشرات الخلايا الإرهابية، بخاصة بعد إعلان تأسيس تنظيم داعش الإرهابي، وتقول إنها تتبنى مقاربة أمنية استباقية في تفكيك الخلايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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