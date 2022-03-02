سياسة
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تركيا تسلّم 8 شاحنات محمَّلة بمساعدات لأوكرانيا ومولدوفا
سلّمت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" سلطات أوكرانيا ومولدوفا مساعدات إنسانية لإغاثة الشعب الأوكراني جراء الهجوم الروسي.
تركيا تسلّم 8 شاحنات محمَّلة بمساعدات لأوكرانيا ومولدوفا
تتضمن المساعدات مستلزمات تنظيف وموادّ غذائية وأغطية وأسرّة وخياماً لدعم الشعب الأوكراني. / AA
2 مارس 2022

سلّمت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" سلطات أوكرانيا ومولدوفا مساعدات إنسانية لإغاثة الشعب الأوكراني جراء الهجوم الروسي.

وقالت "آفاد" في بيان نشرته الأربعاء، إنها سلّمت 5 شاحنات للسلطات المعنية في أوكرانيا، و3 شاحنات للجانب المولدوفي.

وأشار البيان إلى أن المساعدات هدفها تلبية احتياجات الشعب الأوكراني، وتتضمن مستلزمات تنظيف ومواد غذائية وأغطية وأسرّة وخياماً.

وفي كلمة خلال تسليم المساعدات، أفاد السكرتير العام لوزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا سيرجيو دياكونو، بوجود حركة نزوح كبيرة من أوكرانيا.

وقال دياكونو إن تركيا من أوائل الدول التي مدّت يد العون إلى الأوكرانيين، معرباً عن شكره للشعب التركي ودولته.

كما ذكر البيان أن فريقاً إغاثياً يضمّ 11 شخصاً من "آفاد" يواصل أعماله في المنطقة لتحديد الاحتياجات وتنسيق المساعدات المرسلة من تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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