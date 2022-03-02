سياسة
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شاهد | نجاح أول اختبارات تحليق المسيَّرة التركية "أقنجي B " ذات المحركَين
نجحت المسيَّرة التركية "أقنجي B" الجديدة التي تمتلك محركَين قوة الواحد منهما 750 حصاناً (بإجمالي 1500 حصان للطائرة)، في أول اختبارات التحليق، وفقاً لما أعلنه خلوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة بايكار المصنّعة لها.
شاهد | نجاح أول اختبارات تحليق المسيَّرة التركية "أقنجي B " ذات المحركَين
المسيّرة التركية "أقنجي B" الجديدة تنجح في أول اختبارات التحليق
2 مارس 2022

أعلن خلوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، أن مسيّرة "أقنجي B" الجديدة نجحت اليوم في اختبارات التحليق، لافتاً إلى أن المسيَّرة تمتلك محركَين قوة الواحد منهما 750 حصاناً (بإجمالي 1500 حصان للطائرة).

وأشار بيرقدار في تغريدة أرفق معها مقطع فيديو يُظهِر نجاح اختبار تحليق الطائرة "أقنجي B"، إلى أن الشركة حالياً تحضّر مسيَّرة "أقنجي C" التي تمتلك محركين قوة الواحد منهما 950 حصاناً (بإجمالي 1900 حصان)، لإجراء أول اختبارات التحليق قريباً.

كما أعلن بيرقدار إتمام شركته صفقة لتصدير مسيَّرات "أقنجي" التي تنتجها إلى دولتين جديدتين.

مصدر:TRT عربي
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