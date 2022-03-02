أعلن خلوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، أن مسيّرة "أقنجي B" الجديدة نجحت اليوم في اختبارات التحليق، لافتاً إلى أن المسيَّرة تمتلك محركَين قوة الواحد منهما 750 حصاناً (بإجمالي 1500 حصان للطائرة).

وأشار بيرقدار في تغريدة أرفق معها مقطع فيديو يُظهِر نجاح اختبار تحليق الطائرة "أقنجي B"، إلى أن الشركة حالياً تحضّر مسيَّرة "أقنجي C" التي تمتلك محركين قوة الواحد منهما 950 حصاناً (بإجمالي 1900 حصان)، لإجراء أول اختبارات التحليق قريباً.

كما أعلن بيرقدار إتمام شركته صفقة لتصدير مسيَّرات "أقنجي" التي تنتجها إلى دولتين جديدتين.