سياسة
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تركيا تعلن تغييراً في إجراءات الحد من فيروس كورونا.. تَعرَّف تفاصيلها
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إجراءات جديدة بخصوص وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة، وإبراز رمز التحقق من الوضع الصحي (HES).
تركيا تعلن تغييراً في إجراءات الحد من فيروس كورونا.. تَعرَّف تفاصيلها
وزير الصحة التركي: "لم نعُد مضطرّين إلى وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة. / AP
2 مارس 2022

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأربعاء، إلغاء إلزامية وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة، بعد أن كانت إجبارية في إطار مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له عقب اجتماع المجلس العلمي في العاصمة أنقرة.

وأشار قوجة إلى أن وضع الكمامة سيبقى إلزامياً في الأماكن المغلقة التي لا يمكن فيها التزام قواعد التباعد الاجتماعي، كالطائرات والحافلات والمسارح ودور السينما والمراكز الطبية والأماكن المغلقة في المدارس.

وقال: "لم نعد مضطرّين إلى وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة".

وأعرب عن رغبتهم في بدء عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "توركوفاك" في المستوصفات المنتشرة بالأحياء، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكد قوجة أن وضع الكمامة في الأماكن المغلقة لم يعُد ضرورياً إذا كانت التهوية كافية ويمكن فيها التزام قواعد التباعد الاجتماعي.

كما أعلن الوزير التركي إلغاء فرض إبراز رمز التحقيق من الوضع الصحي للمواطنين بخصوص الفيروس (HES) لدى دخول أي مؤسسة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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