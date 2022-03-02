سياسة
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تصويت أممي يدين "العدوان على أوكرانيا".. ما الدول العربية الممتنعة؟
امتنعت ثلاث دول عربية ضمن إجمالي 35 دولة عن التصويت على قرار أممي يدين العدوان الروسي على أوكرانيا، مقابل موافقة ساحقة من 141 دولة.
تصويت أممي يدين "العدوان على أوكرانيا".. ما الدول العربية الممتنعة؟
امتنعت 3 دول عربية عن التصويت هي الجزائر والسودان والعراق، بالإضافة إلى دول أخرى منها إيران والهند والصين وكوبا ومالي وكازاخستان. / Reuters
2 مارس 2022

تضاربت بيانات الأمم المتحدة بشأن عدد الدول التي امتنعت عن التصويت، في اجتماع استثنائي بشأن أوكرانيا عقدته الجمعية العامة للمنظمة الأربعاء.

وأظهرت اللوحة الإلكترونية في قاعة الجمعية العامة أن عدد الدول التي امتنعت عن التصويت بلغ 34، مع اعتراض 5 دول، مقابل موافقة ساحقة للقرار من 141 من أصل 193 دولة.

لكن رئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد، قال خلال إعلانه نتيجة التصويت في أثناء الاجتماع، إن عدد الدول الممتنعة عن التصويت 35.

وأيدت الأرقام الواردة في وثيقة القرار، التي وُزعت على ممثلي الدول الأعضاء والصحفيين، صحة ما أعلنه رئيس الجمعية العامة، إذ أفادت بأن عدد الدول الممتنعة عن التصويت هو 35.

وامتنعت 3 دول عربية عن التصويت، هي الجزائر والسودان والعراق، بالإضافة إلى دول أخرى منها إيران والهند والصين وكوبا ومالي وكازاخستان.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي شنّت روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسي والاقتصادي والمالي والرياضي.

وحمل القرار الأممي عنوان "العدوان على أوكرانيا"، وأكد التزام أعضاء الجمعية العامة سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً، التي تمتد إلى مياهها الإقليمية.

وتأسّف القرار حيال ما وصفه بـ"عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا"، وطالب موسكو بـ"الكفّ على الفور عن استخدام القوة والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو".

كما طالب موسكو بـ"السحب الفوري والكامل وغير المشروط" لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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