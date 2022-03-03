قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن الاتحاد استبعد سبعة بنوك روسية من نظام سويفت للمراسلات الذي يدعم المعاملات العالمية في إطار عقوباته على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

البنوك، التي ستُمنح عشرة أيام للإنهاء التدريجي لعملياتها بسويفت، هي في.تي.بي، ثاني أكبر بنوك روسيا، إلى جانب بنوك أوتكريتيه ونوفيكوم وبرومسفياز وبنك روسيا وسوفكوم وفي.إي.بي.

وأوضح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن البنوك المدرجة في قائمته اختيرت بناء على صلاتها بالدولة الروسية، حيث تخضع البنوك العامة بالفعل لعقوبات بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقال المسؤول: "كل هذه البنوك... أدرجناها استنادا إلى علاقتها بالدولة والعلاقة الضمنية بالمجهود الحربي. لم نتجه لفرض حظر شامل على النظام المصرفي بأكمله".

ولم يُدرج سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، ولا جازبروم بنك في القائمة لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي، حيث لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشتريهما بالرغم من الصراع.

وقال المسؤول إنه ليس ممكنا ببساطة السماح بالمعاملات المرتبطة بالطاقة واستبعاد المعاملات الأخرى لأن سويفت لا يستطيع التمييز بين أنواع المدفوعات. وأضاف أن هذين البنكين يخضعان لإجراءات أخرى.

وتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يوم السبت لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، لكنها لم تذكر حينها أي البنوك ستستهدف.

ويبلغ عدد أعضاء سويفت 11 ألفا وليس له منافس عالمي واضح. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الصين وضعت نظاما، وإن كان لا يزال صغير الحجم، بينما يوجد نظام روسي ومع ذلك فإن سويفت يُستخدم في نحو 70 في المئة من التحويلات داخل روسيا.

عقوبات أمريكية جديدة

قرر البيت الأبيض الأمريكي فرض عقوبات جديدة على قطاع الدفاع في روسيا وبيلاروسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة تفرض بالتنسيق مع شركائها وحلفائها عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا وبيلاروسيا "رداً على احتلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الظالم، للأراضي الأوكرانية".

وبحسب البيان، ستدرج واشنطن 22 شركة روسية متخصصة في مجال الدفاع على لائحة العقوبات، بينها شركات تصنع طائرات قتالية ومدرعات وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات مسيرة.

وأكّد أن العقوبات الجديدة تستهدف الشركات الداعمة للجيشين الروسي والبيلاروسي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام طائرات الركاب والشحن الروسية، وفق ما أعلنه الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، أثناء خطاب "حالة الاتحاد".

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار غير ملزم يدين روسيا بسبب هجومها، ويدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وصُوّت على مشروع القرار في الجمعية العامة للمجلس، حيث وافق عليه 426 عضوًا، ورفضه 3 أعضاء من الحزب الجمهوري.

ودعا مشروع القرار الرئيس بوتين، إلى وقف إطلاق النار بصورة عاجلة.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.