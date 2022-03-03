أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء أنّه فتح تحقيقاً بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقّق مما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت في هذا البلد، وذلك بعد أن حصل على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة.

وقال خان في بيان "لقد أبلغت لتوّي رئاسة المحكمة الجنائية الدولية بأنني سأفتح فوراً تحقيقاً حول الوضع" في أوكرانيا، مؤكّداً أنّ "عملنا في جمع الأدلّة قد بدأ".

ومن أبرز الدول التي أيّدت هذه الخطوة بلدان الاتحاد الأوروبي بأسره وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا وسويسرا، بالإضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا وكوستاريكا.

وأكّد المحامي البريطاني في بيانه أنّ هناك "أساساً معقولاً"، للمعيار الذي يُمكن بموجبه فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للاعتقاد بأنّ جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، قد ارتُكبت في أوكرانيا.

وأوضح أنّ التحقيق سيغطي جميع الأعمال التي ارتُكبت في أوكرانيا "منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013".

ولفت المدّعي العام إلى أنّ تحقيقه يشمل "كلّ المزاعم، السابقة والحالية، بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو إبادة جماعية في أيّ جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أيّ شخص كان".

وطمأن خان إلى أنّ تحقيقه سيُجرى "بطريقة موضوعية ومستقلّة" وسيهدف إلى "ضمان المساءلة عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

والمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي أنشئت في 2002 وهي محكمة دولية مستقلّة مهمّتها محاكمة الأفراد المتّهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.