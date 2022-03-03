سياسة
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بدعم 39 دولة.. المدّعي العام للجنائية الدولية يفتح تحقيقاً حول أوكرانيا
المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يفتح تحقيقاً بشأن الوضع في أوكرانيا وذلك بعد حصوله على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة. ووفق المدعي العام فإن التحقيق سيغطي جميع الأعمال التي ارتُكبت في أوكرانيا "منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013".
بدعم 39 دولة.. المدّعي العام للجنائية الدولية يفتح تحقيقاً حول أوكرانيا
من أبرز الدول التي أيّدت هذه الخطوة بلدان الاتحاد الأوروبي بأسره وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا وسويسرا / Getty Images
3 مارس 2022

أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء أنّه فتح تحقيقاً بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقّق مما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت في هذا البلد، وذلك بعد أن حصل على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة.

وقال خان في بيان "لقد أبلغت لتوّي رئاسة المحكمة الجنائية الدولية بأنني سأفتح فوراً تحقيقاً حول الوضع" في أوكرانيا، مؤكّداً أنّ "عملنا في جمع الأدلّة قد بدأ".

ومن أبرز الدول التي أيّدت هذه الخطوة بلدان الاتحاد الأوروبي بأسره وأستراليا وكندا ونيوزيلاندا وسويسرا، بالإضافة إلى دول من أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا وكوستاريكا.

وأكّد المحامي البريطاني في بيانه أنّ هناك "أساساً معقولاً"، للمعيار الذي يُمكن بموجبه فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للاعتقاد بأنّ جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، قد ارتُكبت في أوكرانيا.

وأوضح أنّ التحقيق سيغطي جميع الأعمال التي ارتُكبت في أوكرانيا "منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2013".

ولفت المدّعي العام إلى أنّ تحقيقه يشمل "كلّ المزاعم، السابقة والحالية، بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو إبادة جماعية في أيّ جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أيّ شخص كان".

وطمأن خان إلى أنّ تحقيقه سيُجرى "بطريقة موضوعية ومستقلّة" وسيهدف إلى "ضمان المساءلة عن الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

والمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها في لاهاي أنشئت في 2002 وهي محكمة دولية مستقلّة مهمّتها محاكمة الأفراد المتّهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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