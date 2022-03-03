قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، إن بلاده تقدّر موقف تركيا في الالتزام باتفاقية "مونترو" الخاصة بالمضايق على خلفية التطورات في أوكرانيا.

وأكّد يرخوف خلال مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، مساء الأربعاء، أن اتفاقية "مونترو" تهم الجانب الروسي أيضًا عن كثب.

وأضاف: "يجب أن أقول أيضاً إننا نقدّر موقف تركيا تجاه حماية اتفاقية مونترو والالتزام بها، فهي وثيقة مهمة من وثائق القانون الدولي".

وتابع: "نحن على اتصال مستمر مع السلطات التركية فيما يتعلق باتفاقية مونترو واستخدام المضايق".

وأردف يرخوف: "أؤمن بإمكانية الوصول معاً إلى وضع يمكن أن تتحقق فيه جميع مصالحنا وكل رغباتنا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين عقب اجتماع للحكومة، إن بلاده عازمة على استخدام صلاحياتها النابعة من اتفاقية مونترو بخصوص عبور السفن من المضايق، بشكل يحول دون تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، أن بلاده أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور المضايق التركية.

وتسمح اتفاقية مونترو للمضايق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوماً، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوماً.

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.