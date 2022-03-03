سياسة
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"حتى إشعار آخر".. مرسيدس توقف صادراتها إلى روسيا في إطار العقوبات الغربية
أعلنت مجموعة "مرسيدس-بنز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات الأربعاء أنّها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلّقت تصنيعها في هذا البلد، في إطار العقوبات الغربية الاقتصادية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
"حتى إشعار آخر".. مرسيدس توقف صادراتها إلى روسيا في إطار العقوبات الغربية
مرسيدس-بنز تعلّق صادرات سيارات الركاب والفانات إلى روسيا وكذلك أيضاً التصنيع المحلّي فيها / Reuters
3 مارس 2022

أعلنت مجموعة "مرسيدس-بنز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات الأربعاء أنّها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلّقت تصنيعها في هذا البلد.

وقالت المجموعة في بيان إنّ "مرسيدس-بنز ستعلّق حتى إشعار آخر صادرات سيارات الركاب والفانات إلى روسيا وكذلك أيضاً التصنيع المحلّي في روسيا".

ومنذ بدأت روسيا غزوها لجارتها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، أعلنت مجموعات ألمانية وغربية عديدة لصناعة السيارات انسحابها من السوق الروسية.

والثلاثاء أعلنت BMW أنّها أوقفت مؤقتاً صادراتها إلى روسيا "بسبب الوضع الجيوسياسي الحالي".

بدورها أنهت "دايملر تراك"، أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، تعاونها مع "كاماز"، الشركة الروسية لتصنيع السيارات والتي تصنّع أيضاً دبّابات.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في الأيام الأخيرة عقوبات اقتصادية ضخمة على موسكو بهدف شلّ القطاع المصرفي الروسي وتدمير الروبل لإجبار الكرملين على وقف غزوه لأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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