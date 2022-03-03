سياسة
3 دقيقة قراءة
"لديها أسطول كبير منها".. أين اختفت المُسيّرات الروسية في أوكرانيا؟
أثار اختفاء المُسيّرات الروسية خلال الحملة العسكرية على أوكرانيا منذ أسبوع، لغزاً لدى الخبراء والمراقبين، على الرغم من امتلاك روسيا أسطولاً كبيراً من الطائرات المُسيّرة بدون طيّار، فأين اختفى هذا الأسطول؟
"لديها أسطول كبير منها".. أين اختفت المُسيّرات الروسية في أوكرانيا؟
الجيش الروسي حصل مؤخراً على موافقة من وزارة الدفاع على استحواذه على طائرات بدون طيار أكبر وأكثر قدرة
3 مارس 2022

قال موقع أمريكي إنه على الرغم من امتلاك روسيا أسطولاً كبيراً من الطائرات المٌسيّرة بدون طيّار (درون)، إلا أنها لم تستخدم أيًّا منها خلال حملتها العسكرية على أوكرانيا منذ أسبوع.

وأشار موقع Defense One المتخصص بالشؤون العسكرية واللوجستية، في تقرير له إلى أن جيش روسيا بنى ترسانة من طائرات الاستطلاع بدون طيار على مدى العقد الماضي، واستخدم الكثير منها في مناطق الصراع المختلفة، خصوصاً بسوريا وفي إقليم ناغورنو كاراباخ بالشرق القوقازي، إلا أن أيا منها لم يظهر للآن في أجواء أوكرانيا.

وحسب الموقع، فإن المسيرات هي "عيون وآذان" مهمة لأي جيش يسعى إلى مراقبة المنطقة المحيطة بوجود قواته، كما أنها تنقل البيانات بين القادة والقوات المنتشرة، لتحديد وتتبع الأهداف، كما أنها ضرورية لتجنب وقوع إصابات، لأنها توفر رؤية لساحة المعركة مما يسمح للجنود والقادة باتخاذ قرارات أكثر تفصيلاً حول خطواتهم التالية. مع ذلك، لم يعتمدها الجيش الروسي منذ بداية الغزو للآن.

واعتبر الخبير الأمريكي والمستشار الباحث في مركز CNA الأمريكي للاستراتيجيات واللوجستيات صموئيل بنديت، أن أحد الأسباب التي يمكن أن تُفسّر عدم فعالية الطائرات الروسية من دون طيار "هو الأداء السليم للدفاعات الجوية الأوكرانية، والتي يمكن أن تتداخل مع جهود الجيش الروسي لاستخدام مسيّرات.

والسبب الآخر لذلك، هو أنه على الرغم من النجاح السابق للجيش الروسي مع الطائرات بدون طيار الأصغر حجماً، إلا أنه حصل مؤخراً على موافقة من وزارة الدفاع على استحواذه على طائرات بدون طيار أكبر وأكثر قدرة.

والمعروف، وفقاً للوارد بتقرير الموقع، أن معظم الطائرات العسكرية الروسية من دون طيار، هي نماذج صغيرة وخفيفة نسبياً، جرى تصميم بعضها ليُستخدم باليد. وهي تكون الجزء الأكبر من الأسطول الروسي، وهي من طرازي Granat 1 و Granat 2 إضافة إلى طراز Eleron-3 وكذلك طراز Zala ونظيره Orlan-10 وغيرها من المعتبرة صغيرة جداً، إلى درجة أنها "تختفي" بمجرد صعودها إلى ارتفاع يتراوح بين 1.5 إلى 2 كيلومتر.

كما أن هناك فرضية أخرى أثارها الباحث بينديت في تقريره بالموقع العسكري الأمريكي، وهي أن الجيش الروسي يمكن أن يستخدم طائراته من دون طيار في المناطق التي يحقق فيها أكبر قدر من النجاح، مثل شبه جزيرة القرم، فيما تستخدم القوات الأوكرانية مسيراتها، لمهاجمة القوافل الروسية لاحتواء القوات المتقدمة التي تسعى إلى الوصول إلى كييف.

لكن الخبراء والمراقبين العسكريين الروس يحذرون من أنه لا يزال من الممكن وقوع الكثير من التغيير خلال الأيام المقبلة، برغم أن الجيش الروسي واجه قوة غير متوقعة للدفاع الأوكراني "لكن يبدو أن القوات تعيد تنظيم وتعزيز خطوط الإمداد والتموين" كما قال. إلا أن اللغز لا يزال مستمراً حول اختفاء مسيرات الجيش الروسي من سماء أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us