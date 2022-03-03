سلمت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى مئات من صواريخ "ستينغرز" Stingers المضادة للطائرات إلى أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 صاروخ يوم الاثنين، وفقاً لمسؤول أمريكي ومصدر مطلع بالكونغرس الأمريكي.

وحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد أعطت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، الضوء الأخضر لدول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا لإرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ ستينغرز. لكن إدارة الرئيس بايدن معلقة حتى منح صواريخ ستينغرز بشكل مباشر إلى أوكرانيا، في حين أنها أرسلت أسلحة فتاكة أخرى.

ومنذ شهور يضغط بعض أعضاء في الكونغرس الأمريكي من أجل مد أوكرانيا بصواريخ ستينغرز إضافية، في ظل مناشدة أوكرانيا الولايات المتحدة مدها بالمزيد من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات.

ويوم الأربعاء صرح وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن للصحفيين، أنه في هذا الوقت لا تزال أوكرانيا قادرة على تلقي "المعدات العسكرية الدفاعية الحيوية" التي تحتاج إليها.

وصواريخ ستينغرز التي تنتجها الولايات المتحدة يوجد منها أجيال عدة ويحرص المسؤولون الأمريكيون على عدم تقديم أحدث طراز منها للأوكرانيين، حرصاً على عدم سرقة التكنولوجيا الأمريكية المتعلقة بتلك الأسلحة في حالة وقوعها في أيدي الروس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت ألمانيا أنها ستسلم 1000 سلاح مضاد للدبابات و 500 صاروخ ستينغرز إلى أوكرانيا، الأمر الذي يمثل تغييراً في موقفها السابق المتمثل في عدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وسط هذه الأزمة.