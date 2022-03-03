كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن 498 من العسكريين سقطوا منذ بدء غزو بلادهم لأوكرانيا قبل نحو 8 أيام.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية.

وفيما يتعلق بالخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية فإنها تتجاوز 2870 قتيلاً وحوالي 3700 جريح، إضافة إلى أسر 572 عسكرياً أوكرانياً، وفق المتحدث الروسي.

وقال كوناشينكوف إن "القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا"، موضحاً أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعاً بينها 54 مركز قيادة ونقاط اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 منظومة مضادة للطائرات إلى جانب 52 محطة رادار.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو، إضافة إلى 484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعاً ميدانياً، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة.

السيطرة على بلدات جديدة

وذكر كوناشينكوف أن تقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أسفر عن سيطرتها على عدة بلدات جديدة، فيما أتمت مجموعة القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية طوق الحصار حول مدينة ماريوبول على ساحل بحر آزوف.

وادعى المتحدث أن القوات الروسية تتخذ التدابير لضمان سلامة السكان المدنيين في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة ماريوبول حيث نشر أفراد "كتائب القوميين المدرعات ووسائل المدفعية، بما في ذلك راجمات الصواريخ، داخل أحياء سكنية". على حد تعبيره.

وأوضح أن بإمكان سكان المدينة مغادرتها عبر ممر آمن جرى فتحه بالاتجاه الشرقي، مضيفاً أن الممرات المماثلة جرى فتحها لضمان خروج الراغبين من السكان من العاصمة كييف ومدينة خاركوف الكبيرة (شرق البلاد).