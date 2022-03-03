ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة الخميس لتلامس 117 دولاراً وهو الأعلى منذ 2014، مع زيادة المخاوف من توتر سلاسل إمدادات الطاقة بفعل الأزمة الروسية-الأوكرانية، والتزام تحالف "أوبك" آلية الإنتاج الحالية.

والأربعاء، أبقى تحالف "أوبك" على سياسة تعديل الإنتاج دون تغيير، في أبريل/نيسان المقبل، عبر زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، رغم ارتفاع أسعار النفط.

وقال التحالف في بيان إن "السبب الحالي لارتفاع أسعار النفط الخام يعود إلى أمور جيوسياسية، لا إلى أسباب مرتبطة بخلل فني في سوق الإمدادات".

وبحلول الساعة (07:15 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار، بنسبة 3.67 في المئة أو 4.03 دولار، إلى 117.03 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 3.67 في المئة أو 4.04 دولار إلى 114.62 دولار للبرميل.

وأسعار النفط المسجلة في التعاملات المبكرة الخميس تعتبر الأعلى منذ الربع الأول 2014، حسب البيانات التاريخية لسوق النفط العالمي.