سياسة
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بعد غزو أوكرانيا.. العقوبات الغربية على روسيا تطال القطط
قررت "المنظمة الفيدرالية العالمية للقطط" عدم السماح لمنتسبي المنظمة اعتباراً من مارس/آذار باستيراد أي قطط من روسيا لتربيتها.
بعد غزو أوكرانيا.. العقوبات الغربية على روسيا تطال القطط
قطط روسية / مواقع التواصل
3 مارس 2022

ذكرت "المنظمة الفيدرالية العالمية للقطط" إنه "لن يسمح لمنتسبي المنظمة اعتباراً من مارس/آذار باستيراد أي قطط من روسيا لتربيتها".

ويأتي ذلك بعد سلسلة عقوبات عالمية على البنوك والإعلام والرياضة في روسيا، إذ وسعت الدول الغربية نطاق عقوباتها على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، لتشمل القطط الروسية.

وأفادت المنظمة بأن هذه القيود سارية حتى 31 مايو/أيار 2022 وستجري مراجعتها عند الضرورة.

وفي المقابل، سيخصص مجلس إدارة المنظمة جزءاً من ميزانيته لدعم مربي القطط الأوكرانيين، الذين يواجهون صعوبات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال في البيان: "يحاول زملاؤنا الأوكرانيون مربو الحيوانات الأليفة رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف العصيبة. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFe المتاخمة لأوكرانيا مثل بولندا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربين الأوكرانيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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