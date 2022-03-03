سياسة
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بعد تعليقها بساعات.. العراق يزيل لوحة إعلانية داعمة للرئيس الروسي وسط بغداد
السلطات العراقية تزيل صورة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين علقت على لوح إعلاني وسط شوارع بغداد ليل الأربعاء بعد ساعات من تعليقها. ورغم أنه لم يتبين بعد من الذي أمر بوضعها، فإن موقعها قريب من مقر مليشيا "عصائب أهل الحق"، المدعومة من إيران.
بعد تعليقها بساعات.. العراق يزيل لوحة إعلانية داعمة للرئيس الروسي وسط بغداد
اللوحة حملت توقيع "أصدقاء الرئيس" / مواقع التواصل
3 مارس 2022

أزالت السلطات العراقية صورة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت معلقة على لوحة إعلانية وسط شوارع بغداد ليل الأربعاء بعد ساعات من تعليقها.

وسرعان ما أزالت القوات الأمنية الصورة بأوامر من قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش العراقي.

وأظهرت لقطات جرى التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي جندياً مسلحاً وهو يمزق الصورة إلى أشلاء وبجانبه عدد من المارة.

وحملت اللافتة رسالة دعم لبوتين في هجوم بلاده على أوكرانيا.

وحملت اللافتة عبارة "نحن ندعم روسيا"، مع توقيع "أصدقاء الرئيس".

ولم يتضح بعد من أمر بوضع اللافتة يوم الأربعاء في حي الجادرية، في ساحة شارع يؤدي إلى جامعة بغداد، بالقرب من مقر مليشيا "عصائب أهل الحق"، المدعومة من إيران.

وجرى تصنيف العصائب كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وينظر إليها على أنها وكيل عنيف للحرس الثوري الإيراني، والذي فُرضت عليه عقوبات أيضاً من قبل واشنطن.

ونشرت السفارة الروسية الصورة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر قائلة بالروسية "في شوارع بغداد"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي منددة بمحاولة إقحام العراق في الصراعات الدولية.

كان العراق قد امتنع عن التصويت على قرار تقوده الولايات المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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