سياسة
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رداً على عقوبات واشنطن.. موسكو تعلّق إمدادات محركات الصواريخ لأمريكا
قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس إن موسكو قررت وقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ رداً على عقوباتها ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا.
رداً على عقوبات واشنطن.. موسكو تعلّق إمدادات محركات الصواريخ لأمريكا
روسكوسموس تعلق إمدادات محركات الصواريخ لأمريكا- صورة تعبيرية
3 مارس 2022

قال دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس اليوم الخميس إن موسكو قررت وقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ رداً على عقوباتها ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وأضاف أن روسكوسموس ستتوقف أيضاً عن تقديم خدمة صيانة محركات الصواريخ التي كانت قد سلمتها سابقاً إلى الولايات المتحدة.

الموقف الروسي هذا جاء عقب قرار البيت الأبيض الأمريكي فرض عقوبات جديدة على قطاع الدفاع في روسيا وبيلاروسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة تفرض بالتنسيق مع شركائها وحلفائها عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا وبيلاروسيا "رداً على احتلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الظالم للأراضي الأوكرانية".

وحسب البيان، ستدرج واشنطن 22 شركة روسية متخصصة في مجال الدفاع على لائحة العقوبات، بينها شركات تصنع طائرات قتالية ومدرعات وأنظمة حرب إلكترونية وصواريخ وطائرات مُسيرة.

وأكّد أن العقوبات الجديدة تستهدف الشركات الداعمة للجيشين الروسي والبيلاروسي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام طائرات الركاب والشحن الروسية، وفق ما أعلنه الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، أثناء خطاب "حالة الاتحاد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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