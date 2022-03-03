قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت، إن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا فتحت صفحة جديدة وخطيرة في تاريخ العالم، فيما أكدت روسيا استعدادها لمواصلة التفاوض في ظلّ استمرار العملية العسكرية.

جاء ذلك في كلمة لها أمس الأربعاء خلال اجتماع طارئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بأوكرانيا عقب الهجمات الروسية.

وأضافت المسؤولة الأممية أن الاعتداءات الروسية تركت آثاراً كبيرة على حقوق الإنسان لملايين الأشخاص، مشيرة إلى أن أكثر من مليونَي شخص نزحوا من أماكنهم في أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وأوضحت أن أضراراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع في خدمات الكهرباء والمياه والصحة.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، إن بلاده مستعدة للمباحثات مع أوكرانيا، في ظلّ استمرار العملية العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في العاصمة موسكو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا ستُعقَد لاحقاً.

وأضاف: "نحن مستعدون للمباحثات، لكننا سنواصل العملية العسكرية، ولن نسمح ببقاء البنية التحتية الأوكرانية التي تهدّد أمن روسيا"، مشدداً على أنهم يهدفون إلى تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا ولو وقّعَت موسكو على اتفاقية للسلام مع كييف.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيقدِّم لأوكرانيا 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست.

وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الشعب الأوكراني، وأن المساعدات الحالية قيمتها 500 مليون يورو، إضافةً إلى ما أعلنه الاتحاد سابقاً من مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو أيضاً.

وحول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد قالت فون دير لاين: "أولويتنا هي إنهاء الحرب".

والاثنين انطلقت في منطقة غومل الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مفاوضات بين وفد كييف ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم يتوصل الجانبان إلى أي نتيجة.

والأحد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن وفداً يمثّل بلاده سيجتمع "بلا شروط مسبقة" مع مسؤولين روس على حدود بيلاروسيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.