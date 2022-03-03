كشف الاتحاد المغربي لرياضة الكاراتيه عن أن منتخب المملكة شارك في بطولة ودّية استضافتها إسرائيل الشهر الماضي.

وهذه أول مشاركة رياضية من نوعها منذ أعلنت إسرائيل والمغرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقُّفها عام 2000.

وقالت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه في بيان الأربعاء، إن الفريق الوطني شارك في "البطولة الودية أبراهام للسلام الأولى" لسنة 2022 في إسرائيل، بين 24 و26 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن البطولة "شهدت مشاركة ممارسين من المغرب وإيطاليا وإسرائيل، وشكّلَت فرصة لتبادل الخبرات".

وعلى هامش البطولة وقّع نائب رئيس الاتحاد المغربي سعيد شراط، اتفاقية مع مسؤولي الاتحاد الإسرائيلي.

وأوضح الاتحاد أن "الهدف من الاتفاقية هو تأكيد الروابط الوثيقة بين الطرفين وتطوير الكاراتيه عن طريق تنظيم دورات تدريبية ومسابقات وديّة".

ومنذ تطبيع العلاقات وقّعَت الرباط وتل أبيب سلسلة اتفاقيات في مجالات تعاون متعددة.

وتنظّم هيئات وأحزاب سياسية وقوى شعبية احتجاجات وفاعليات مختلفة في المغرب رفضاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والمغرب رابع دولة عربية توقّع اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع ومصر والأردن بعلاقات رسمية مُعلَنة مع إسرائيل.