سياسة
2 دقيقة قراءة
منتخب المغرب للكاراتيه يشارك ببطولة في إسرائيل لأول مرة
كشف الاتحاد المغربي لرياضة الكاراتيه أن الفريق الوطني شارك في "البطولة الودية أبراهام للسلام الأولى" لسنة 2022 في إسرائيل، بين 24 و26 فبراير/شباط الماضي.
منتخب المغرب للكاراتيه يشارك ببطولة في إسرائيل لأول مرة
منذ تطبيع العلاقات وقّعَت الرباط وتل أبيب سلسلة اتفاقيات في مجالات تعاون متعددة / AP
3 مارس 2022

كشف الاتحاد المغربي لرياضة الكاراتيه عن أن منتخب المملكة شارك في بطولة ودّية استضافتها إسرائيل الشهر الماضي.

وهذه أول مشاركة رياضية من نوعها منذ أعلنت إسرائيل والمغرب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقُّفها عام 2000.

وقالت الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه في بيان الأربعاء، إن الفريق الوطني شارك في "البطولة الودية أبراهام للسلام الأولى" لسنة 2022 في إسرائيل، بين 24 و26 فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن البطولة "شهدت مشاركة ممارسين من المغرب وإيطاليا وإسرائيل، وشكّلَت فرصة لتبادل الخبرات".

وعلى هامش البطولة وقّع نائب رئيس الاتحاد المغربي سعيد شراط، اتفاقية مع مسؤولي الاتحاد الإسرائيلي.

وأوضح الاتحاد أن "الهدف من الاتفاقية هو تأكيد الروابط الوثيقة بين الطرفين وتطوير الكاراتيه عن طريق تنظيم دورات تدريبية ومسابقات وديّة".

ومنذ تطبيع العلاقات وقّعَت الرباط وتل أبيب سلسلة اتفاقيات في مجالات تعاون متعددة.

وتنظّم هيئات وأحزاب سياسية وقوى شعبية احتجاجات وفاعليات مختلفة في المغرب رفضاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والمغرب رابع دولة عربية توقّع اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع ومصر والأردن بعلاقات رسمية مُعلَنة مع إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us