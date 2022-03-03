سياسة
2 دقيقة قراءة
وليّ العهد السعودي: إسرائيل حليف محتمَل لا عدوّ
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة أجراها مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن بلاده لا تنظر إلى إسرائيل بوصفها عدواً، بل تعتبرها حليفاً محتمَلاً في عديد من المصالح.
وليّ العهد السعودي: إسرائيل حليف محتمَل لا عدوّ
بن سلمان يقول إن السعودية تنظر إلى إسرائيل كحليف محتمَل لا كعدو / Reuters
3 مارس 2022

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس، إن بلاده لا تنظر إلى إسرائيل بوصفها عدواً، بل تعتبرها حليفاً محتمَلاً في عديد من المصالح.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، ردّاً على إمكانية أن تحذو المملكة حذو الإمارات في إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأوضح بن سلمان: "إننا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل ننظر إليها كحليف محتمَل في عديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معاً، لكن يجب أن تُحَلّ بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك (لم يحددها)".

وأضاف: "كل دولة لها الحرية الكاملة في فعل أي شيء ترغب فعله حسبما ترى"، وتابع: "أما بالنسبة إلينا فإننا نأمل (أولاً) أن تُحَلّ المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، بلا تفاصيل أكثر.

وكانت إسرائيل توصّلت إلى اتفاقيات تطبيع في عام 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، فمن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع بالإضافة إلى مصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

وترفض السلطة والفصائل الفلسطينية التطبيع العربي مع إسرائيل، وتعتبره "طعنة" في قلب القضية الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us