قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس، إن بلاده لا تنظر إلى إسرائيل بوصفها عدواً، بل تعتبرها حليفاً محتمَلاً في عديد من المصالح.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، ردّاً على إمكانية أن تحذو المملكة حذو الإمارات في إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأوضح بن سلمان: "إننا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل ننظر إليها كحليف محتمَل في عديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معاً، لكن يجب أن تُحَلّ بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك (لم يحددها)".

وأضاف: "كل دولة لها الحرية الكاملة في فعل أي شيء ترغب فعله حسبما ترى"، وتابع: "أما بالنسبة إلينا فإننا نأمل (أولاً) أن تُحَلّ المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، بلا تفاصيل أكثر.

وكانت إسرائيل توصّلت إلى اتفاقيات تطبيع في عام 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، فمن أصل 22 دولة عربية ترتبط تلك الدول الأربع بالإضافة إلى مصر والأردن بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

وترفض السلطة والفصائل الفلسطينية التطبيع العربي مع إسرائيل، وتعتبره "طعنة" في قلب القضية الفلسطينية.