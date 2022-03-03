سياسة
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مع استمرار المحادثات.. بوتين يؤكد لماكرون أنه سيواصل الحرب في أوكرانيا
تَعهَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سيواصل الحرب في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي اجتمع فيه الطرفان المتحاربان لإجراء جولة ثانية من المحادثات لوقف إطلاق النار.
مع استمرار المحادثات.. بوتين يؤكد لماكرون أنه سيواصل الحرب في أوكرانيا
بوتين يؤكد لماكرون أنه سيواصل الحرب في أوكرانيا / Reuters
3 مارس 2022

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بمواصلة غزوه أوكرانيا، حتى في الوقت الذي اجتمع فيه الطرفان المتحاربان لإجراء جولة ثانية من المحادثات لوقف إطلاق النار، فيما ناشدت كييف بتوصيل إمدادات إغاثة إلى المدن التي تشهد دماراً بسبب القصف.

وأعرب بوتين خلال اتصال هاتفي أجراه الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عزمه على مواصلة هجومه "بلا هوادة" ضد "القوميين" في أوكرانيا، وفق الكرملين.

وخلال الاتصال أكّد بوتين أيضاً "عدم موافقته" على خطاب بشأن أوكرانيا ألقاه ماكرون في اليوم السابق، وهدّد بأنه قد يوسّع قائمة مطالبه الطويلة أصلاً من كييف خلال المحادثات، وفقاً للمصدر نفسه.

ومن الجانب الفرنسي أفاد الإليزيه بأن ماكرون يعتقد أن "الأسوأ لم يأتِ بعد" في أوكرانيا بعد محادثاته الهاتفية مع نظيره الروسي، وأن الهدف من غزو أوكرانيا "السيطرة" على كل البلاد، حسب الإليزيه.

والخميس تَوجَّه الوفد الأوكراني لإجراء الجولة الثانية من المحادثات مع روسيا على الحدود البولندية-البيلاروسية، وفق ما أعلنه أحد أعضائه على تويتر، مشيراً إلى أن المفاوضات ستشمل السعي لفتح ممرات إنسانية.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، إن روسيا ستدفع كلفة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا جرّاء الغزو، وتعهّد بـ"إعادة بناء كل مبنى" دمّره القصف الروسي.

وقال في مقطع فيديو: "سنعيد بناء كل مبنى، كل شارع، كل مدينة... ونقول لروسيا: تَعلَّموا كلمة إصلاحات". وأضاف: "ستدفعون لنا مقابل كل ما فعلتموه ضد دولتنا، وضد كل أوكراني".

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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