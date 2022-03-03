أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) الخميس، أن نحو ثلثي النازحين في اليمن لا يمتلكون مصادر دخل.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير نشرته عبر موقعها: "لقد تسبب النزاع في اليمن في فرار عديد من المواطنين من مساكنهم نحو مواقع النازحين بحثاً عن الأمان".

وأضاف التقرير أن "النازحين لا يمرّون بظروف معيشية أليمة فحسب، بل يفتقرون إلى الخدمات التي تلبّي احتياجاتهم الأساسية".

وتابع: "حسب تقييم أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 64% من الأسر النازحة لا يمتلكون مصادر دخل".

وأوضح التقرير أن "أسرتين من كل ثلاث أسر نازحة تلجأ إلى آليات التكيف السلبية للبقاء على قيد الحياة، كتقليل وجبات الطعام، أو الاستغناء عن بعضها، أو إخراج الأطفال من المدارس، أو التقصير في الاعتناء بالصحة، فيما قد ينتهي ببعضهم المطاف إلى التسول في الشوارع".

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين جراء الصراع في اليمن إلى 4 ملايين و200 ألف شخص.

ومؤخراً ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الأممية والدولية إغاثة من النازحين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021 أسفرت الحرب عن مقتل 377 ألف يمني وفق الأمم المتحدة، ويعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليوناً على المساعدات.​​​​​​​