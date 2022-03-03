سياسة
3 دقيقة قراءة
في أوج الحرب بأوكرانيا.. ماكرون يستعد لإطلاق حملته الانتخابية
يُتوقّع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً مساء الخميس، ترشُّحه لولاية ثانية، في وقت وصلت فيها الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ذروتها.. ماذا يعني ذلك؟
في أوج الحرب بأوكرانيا.. ماكرون يستعد لإطلاق حملته الانتخابية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعلن مساء الخميس ترشُّحه لولاية ثانية / AFP
3 مارس 2022

قبل 38 يوماً من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفي خضمّ الحرب الدائرة في أوكرانيا، سيعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً مساء الخميس، ترشُّحه لولاية ثانية، في "رسالة إلى الفرنسيين" ستُنشَر على الإنترنت.

وعلى الرغم من انحسار الموجة الأخيرة من كورونا وإنهاء القوات الفرنسية مهامها في مالي في 17 فبراير/شباط الماضي، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا يصعّب مهمة ماكرون وحملته الانتخابية.

وفي افتتاحيتها الأسبوع الماضي، اعتبرت صحيفة لوبينيون أن هذه الحرب "خلّفَت من الآن ضحية جانبية هي الحملة الانتخابية الفرنسية التي توقفت قبل أن تبدأ فعلاً".

وأضافت أن النزاع "سيطغى لفترة طويلة على بقية الأحداث، إذ إن النقاش حول رفع سنّ التقاعد إلى 64 أو 65 عاماً سيكون أقلّ أهمية من مستجدات التهديد عند حدودنا الأوروبية"، وفق الصحيفة.

انتخابات خافتة؟

وفضلاً عن تأخر ماكرون المتعمَّد في خوض المعركة الانتخابية، فإن توالي الأزمات بدءاً بجائحة كوفيد ووصولاً إلى الحرب، ينحِّي جانباً "رهانات الانتخابات الحقيقية، خصوصاً القضايا الاجتماعية التي خفت صوتها"، وفقاً لما قاله برس جيروم سان ماري المتخصص في استطلاعات الرأي، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف سان ماري أن "ملفات الإصلاح المنتظَر والملفات الاقتصادية والاجتماعية التي كان المعارضون يأملون في انتقاد ماكرون بشأنها، لن تُفتح حقيقة أمام الناخبين والقضايا الانتخابية ستتوارى على الأرجح"، معتبراً أن هذا الأمر في صالح "رئيس تنتهي ولايته".

وفعلياً عزّز إيمانويل ماكرون تقدُّمه على منافسيه في استطلاعات الرأي الأخيرة ليتفوق الآن بمقدار 10 نقاط على ثلاثيّ يضمّ اثنين من ممثلي اليمين المتطرف مارين لوبن عن التجمع الوطني، وإريك زيمور المثير للجدل، إضافة الى مرشحة حزب الجمهوريين اليميني فاليري بريكراس.

وتشير كل الاستطلاعات إلى أن ماكرون سيفوز أيّاً كان المرشح المنافس له إذا وصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

وحذّر رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه الثلاثاء، من أنه "إن لم تُجرَ مناقشات، ولم تُقدَّم محصلة (للولاية الأولى لماكرون) فإن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بهذا الشكل، ستعني صورة من صور حجب الحوار الديمقراطي" مع خطر يحيق "بشرعية الولاية" الثانية.

وأقّر ماكرون في كلمة متلفزة الأربعاء، أن الحرب شكّلَت "ضربة لحياتنا الديمقراطية". ولكنه أكّد أن حواراً سيجري في أثناء الحملة الانتخابية، فيما تخشى المعارضة أن تحجب الأزمة الدولية القضايا الوطنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us