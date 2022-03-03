سياسة
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مسؤول تركي: المنطقة ستشهد أزمة كبيرة إن لم تتوقف حرب أوكرانيا
دعا سفير تركيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى تعزيز الجهود حيال وقف الحرب من أجل تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.
مسؤول تركي: المنطقة ستشهد أزمة كبيرة إن لم تتوقف حرب أوكرانيا
دعا أرسلان إلى تعزيز الجهود حيال وقف الحرب من أجل تخفيف معاناة الشعب الأوكراني / AA
3 مارس 2022

حذر سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف صادق أرسلان، من أن المنطقة ستشهد أزمة كبيرة في حال عدم التدخل لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا الناجم عن الهجوم الروسي.

ودعا أرسلان إلى ضرورة تعزيز جهود وقف الحرب من أجل تخفيف معاناة الشعب الأوكراني، مؤكداً أن العدوان الروسي على أوكرانيا غير مبرَّر وانتهاك خطير للقانون والنظام الدوليين.

وشدَّد على أن تركيا تعارض بشدة تغيير الحدود باستخدام القوة، قائلًا: "تركيا ترفض وتُدين الأعمال غير القانونية التي تهدّد الأمن الإقليمي والعالمي، وندعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا".

وأضاف: "إذا لم يُتدخَّل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فستحدث أزمة كبيرة في المنطقة، وعلينا تعزيز جهودنا لوقف الحرب لتخفيف معاناة الشعب الأوكراني".

وأكد أرسلان أن تركيا تبذل جهوداً من أجل ضمان وقف إطلاق نار في أوكرانيا بأقرب وقت، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وشدّد على دعم تركيا استمرار المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وأنها مستعدة لدعم الجهود كافة من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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