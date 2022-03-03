سياسة
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السعودية تعرض الوساطة لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعداد بلاده للوساطة بين أطراف "الأزمة" الروسية-الأوكرانية، مؤكداً حرص المملكة على الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها.
السعودية تعرض الوساطة لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية
تسود تخوفات من أن تدفع الأزمة الروسية-الأوكرانية إلى تعطّل سلاسل إمدادات الطاقة. / Getty Images
3 مارس 2022

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس، استعداد بلاده للوساطة بين أطراف "الأزمة" الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونقلت الوكالة عن بن سلمان قوله: "المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، في إطار دعم الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ويحقق الأمن والاستقرار".

كما أكد "حرص المملكة على الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها"، مشيراً إلى "دور اتفاق أوبك+ في ذلك وأهمية المحافظة عليه، في ضوء تأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة".

وتطرق الاتصال أيضاً إلى "بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وتسود تخوفات من أن تدفع الأزمة الروسية-الأوكرانية إلى تعطّل سلاسل إمدادات الطاقة، في وقت تُعتبر فيه موسكو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتنتج روسيا يومياً 10.2 مليون برميل، تصدّر منها متوسط 4.5 مليون برميل من الخام، كما أنها أكبر مصدّر للغاز بأكثر من 230 مليار متر مكعب سنوياً.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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