توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخميس إلى توافق سياسي لتفعيل "توجيه الحماية المؤقتة" للاتحاد، الذي ينص على منح حماية مؤقتة للأوكرانيين الفارين من الحرب.

وقال وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إن وزراء داخلية دول الاتحاد عقدوا مشاورات مفصلة حول منح الأوكرانيين صفة الإقامة المؤقتة.

وأوضح في تصريح عقب اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل أن الوزراء توصلوا إلى توافق بعد المشاورات، نتج عنها اتفاق تاريخي.

بدورها أكدت المسؤولة عن الشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية إيلفا يوهانسون أن وزراء داخلية دول الاتحاد اتفقوا بالإجماع على منح صفة الحماية المؤقتة للأوكرانيين الفارين من الحرب.

وجاء تفعيل "توجيه الحماية المؤقتة" للاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ إصداره عام 2001 بموجب اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية.

ويقضي هذا التوجيه بمنح صفة الحماية المؤقتة لمدة عام قابلة للتمديد 6 أشهر مرتين بعد دراسة ميدانية لأوضاع البلد الذي جاء منه حامل هذه الصفة.

جدير بالذكر أن مواطني أوكرانيا معفوون من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية بين بلادهم والاتحاد.