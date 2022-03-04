قالت وزارة الدفاع الروسية إن منشأة زابوريجيا النووية الأوكرانية لتوليد الكهرباء تحت سيطرة القوات الروسية وهي تعمل بشكل طبيعي، وذلك بعد ساعات من نشوب حريق في المنطقة المحيطة بالمحطة، واتهم الرئيس الأروكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف "ليلة الجمعة، في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا النووية لتوليد الكهرباء، حاول نظام كييف تنفيذ استفزاز وحشي. حوالي الساعة 2 صباحاً، أثناء قيامها بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمنشأة، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من قبل مجموعة تخريب أوكرانية، حيث جرى إطلاق نيران كثيفة من أسلحة خفيفة على رجال الحرس الروس من نوافذ عدة طوابق في مبنى لمجمع تدريب يقع خارج محطة توليد الكهرباء."

وأضاف: "جرى إطلاق نيران كثيف من أسلحة خفيفة على رجال الحرس الروس. وجرى إخماد نقاط إطلاق النار للمخربين الأوكرانيين بنيران مضادة من أسلحة خفيفة". واتهم المجموعة الأوكرانية بإشعال النار بالمبنى اثناء مغادرتها.

من جانبه قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن مقذوفاً أصاب مبنى داخل موقع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا والمبنى ليس جزءاً من المفاعل. وإن مفاعلات المحطة لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية.

وأضاف جروسي إن شخصين أصيبا في الحادث، ليسا من العاملين أو الفنيين لكن من الطاقم الأمني. مشيراً إلى أن الوضع في المحطة "لا يزال متوتراً للغاية ويمثل تحدياً".

وفي وقت سابق أبلغت الخدمة الصحفية للمحطة النووية لتوليد الكهرباء في زابوروجيا عن نشوب حريق في المنطقة المحيطة بالمحطة، في حين أن دائرة الطوارئ الحكومية ذكرت أن الحريق اندلع في مبنى للتدريب خارج أراضي محطة الطاقة النووية، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل.

وفي وقت لاحق أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني، أن رجال الإطفاء بذلوا جهوداً لإطفاء حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية في منطقة زابوروجيا، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار.

وقال المتحدّث باسم المحطة أندري توز في مقطع فيديو نشر على حساب المحطة على تطبيق تليغرام إنّه "نتيجة لقصف للقوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية اندلع حريق".

ولاحقاً طمأن أولكسندر ستاروخ رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا إلى أنّ السلامة النووية لهذه المنشأة باتت "مضمونة" وأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.

وقال عبر فيسبوك إنّ "مدير المحطة أشار إلى أنّ السلامة النووية باتت مضمونة. حسب المسؤولين عن المحطة، فإنّ مبنى للتدريب ومختبراً تضرّرا جرّاء الحريق"، وأنه لا ضحايا بشرية.

"الرعب النووي"

وإثر هذا القصف اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باللجوء إلى "الرعب النووي" والسعي "لتكرار" كارثة تشيرنوبيل.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية "لا يوجد أي بلد في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية. هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي".

وأضاف أنّ "أوكرانيا لديها 15 مفاعلاً نووياً. إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء، ستكون نهاية أوروبا، سيجري إخلاء أوروبا".

وحذّر الرئيس الأوكراني من أنّه "فقط تحرّك أوروبي فوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية. يجب أن نمنع أوروبا الموت بسبب كارثة نووية".

وذكّر زيلينسكي بأنّه بسبب كارثة تشيرنوبيل في 1986 "مئات الآلاف عانوا عواقب وعشرات الآلاف جرى إجلاؤهم. روسيا تريد تكرار ذلك، وهي تكرّره الآن".

وبحث الرئيس الأوكراني هذا التطور مع نظيره الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ بايدن "حضّ روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة والسماح لفرق الإطفاء وطواقم الإنقاذ بالوصول إلى موقع" المحطة.

لا تغيّر في الإشعاعات

ولاحقاً أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ أوكرانيا لم ترصد "أيّ تغيّر" في مستوى الإشعاعات بالمحطة عقب القصف، في حين أعلنت السلطات الأوكرانية أنّها تمكنّت من إرسال فرق إطفاء إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مطمئنة إلى أنّ السلامة النووية لهذا الموقع باتت "مضمونة".

ودعت الوكالة لوقف استخدام القوة قرب هذه المنشأة النووية، محذّرة من "خطر جسيم" إذا ما أصيبت مفاعلاتها.

وقالت الوكالة في تغريدة أخرى إنّها "تدعو لوقف استخدام القوة وتحذّر من خطر جسيم إذا أصيبت المفاعلات"، مشيرة إلى أنّ مديرها العام رافاييل ماريانو غروسي على اتصال مع السلطات الأوكرانية ومشغّلي المحطة لتقييم الوضع.

وكانت كييف أبلغت الخميس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود دبابات وعسكريين روس على مقربة من بلدة إنيرهودار التي تبعد كيلومترات قليلة عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

ومحطة زابوريجيا التي بُنيت في 1985 حين كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق، تضمّ ستة مفاعلات نووية وتوفّر جزءاً كبيراً من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وفي 24 فبراير/شباط دارت معارك بين القوات الروسية والجيش الأوكراني قرب محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة منذ 1986 حين وقع فيها أسوأ حادث نووي بالتاريخ.

ومحطة تشيرنوبيل التي تسيطر عليها حالياً القوات الروسية تقع على بُعد نحو مئة كيلومتر شمال كييف وقد شهدت في 26 أبريل/نيسان 1986 أسوأ حادث نووي بتاريخ البشرية، إذ انفجر يومها مفاعل وتسبّب بتلوث في ثلاثة أرباع أوروبا تقريباً، ولا سيما في الاتّحاد السوفيتي.

وإثر الانفجار أجلي نحو 350 ألف شخص من محيط 30 كيلومتراً حول المحطة التي لا تزال منطقة محظورة. ولا تزال حصيلة الخسائر البشرية لهذه الكارثة موضع جدل.