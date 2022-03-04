سياسة
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بعد تعرضها لهجوم.. تعرّف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الأكبر في أوروبا
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من نهاية أوروبا في حال وقوع انفجار في محطة زابوريجيا النووية إثر اندلاع حريق فيه جراء الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.
بعد تعرضها لهجوم.. تعرّف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الأكبر في أوروبا
محطة زابوريجيا النووية هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا
4 مارس 2022

تُعرف محطة زابوريجيا بأنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم.

تديرها وتملكها شركة توليد الطاقة النووية الوطنية الأوكرانية (NNEGC Energoatom).

وهي واحدة من أربع محطات طاقة نووية عاملة في البلاد، حيث تولّد ما يصل إلى 42 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي الكهرباء المولدة من جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وخُمس إنتاج الكهرباء السنوي في أوكرانيا.

تعمل المحطة منذ عام 1984، وقد أنتجت أكثر من 1.23 تريليون كيلوواط /ساعة من الكهرباء اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتتكون المحطة من ست وحدات مفاعلات الماء المضغوط (PWR) التي شُغّلت بين عامي 1984 و1995، بسعة كهربائية إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات لكل منها.

تقع محطة زابوريجيا النووية على ضفاف خزان Kakhovka، حيث اختيرت المنطقة بسبب البنية التحتية المتاحة في محطة الطاقة الحرارية زابوروج القريبة، وهي أرض غير مناسبة للزراعة وبعيدة عن الأراضي الأجنبية.

كيف تأسست؟

قرر مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية في وقته بناء سلسلة من محطات الطاقة النووية عام 1978، بما في ذلك محطة زابوريجيا.

وحصل التصميم الفني لشركة زابوريجيا على الموافقة للمرحلة الأولى، والذي يتكون من أربع وحدات بسعة مجمعة 4000 ميجاوات، في عام 1980، فيما شُغّلت الوحدة الأولى في عام 1984، والثانية والثالثة والرابعة في 1985 و1986 و1987 على التوالى.

وفي الوقت نفسه، اقترحت المرحلة الثانية، التي تشمل وحدتَي طاقة إضافيتين مع مفاعلات مماثلة، في عام 1988، حيث شُغّلت الوحدة الخامسة في عام 1989.

كارثة تشيرنوبل النووية

دفعت كارثة تشيرنوبل النووية المجلس الأعلى لأوكرانيا إلى إصدار أمر في عام 1990 بوقف بناء وحدات طاقة نووية جديدة في أوكرانيا، ما أدى إلى تعليق أعمال البناء في الوحدة السادسة.

وقد أفسح المجال لبناء الوحدة السادسة، ووصلت الوحدة بالشبكة في عام 1995، لتصبح أول وحدة مفاعل نووي في أوكرانيا المستقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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