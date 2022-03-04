استدعت الخارجية السنغالية السفير الأوكراني بالعاصمة دكار، يوري بوفاروف احتجاجاً على دعوته تجنيد سنغاليين للحرب في أوكرانيا.

ووفق بيان للخارجية السنغالية فإن الصفحة الرسمية للسفارة الأوكرانية في دكار نشرت على موقع فيسبوك، يوم الخميس منشوراً دعت فيه المتطوعين السنغاليين والمواطنين الأجانب في السنغال للانضمام إلى حربها ضد روسيا ووصفته بأنه "غير قانوني".

وقالت السفارة إنها استدعت السفير بوفاروف إلى الوزارة على الفور "للتحقق من صحة هذا المنشور".

وأوضحت أن السفير الأوكراني أكد بالفعل "وجود الدعوة وتسجيل 36 مرشحاً متطوعاً".

وأدانت الخارجية السنغالية هذه الممارسة وقالت إنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما فيما يتعلق بالالتزام باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة".

كما طالبت السفير الأوكراني "بسحب النداء على الفور ووقف أي إجراءات لتجنيد السنغاليين أو الأجانب من الأراضي السنغالية".

ونوهت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي قرار بناء على الوضع.

وشددت الوزارة على أن "تجنيد المتطوعين أو المرتزقة أو المقاتلين الأجانب على الأراضي السنغالية غير قانوني ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون".