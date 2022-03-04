سياسة
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مكافأة من رجل أعمال روسي لمن يعتقل بوتين "حياً أو ميتاً".. كم تبلغ؟
عرض رجل أعمال روسي مكافأة مالية كبيرة على أي ضابط في الجيش الروسي يعتقل الرئيس فلاديمير بوتين "حياً أو ميتاً" لارتكابه جرائم حرب في غزوه أوكرانيا.
مكافأة من رجل أعمال روسي لمن يعتقل بوتين "حياً أو ميتاً".. كم تبلغ؟
رجل أعمال روسي يضع مكافأة قدرها مليون دولار لمن يعتقل الرئيس فلاديمير بوتين "حياً أو ميتاً" / AA
4 مارس 2022

عرض رجل أعمال روسي مكافأة مالية كبيرة لأي ضابط في الجيش الروسي يعتقل الرئيس فلاديمير بوتين "حياً أو ميتاً" لارتكابه جرائم حرب في غزوه لأوكرانيا.

ونشر أليكس كونانيخين، المقيم في الولايات المتحدة، المكافأة على وسائل التواصل الاجتماعي التي بلغت مليون دولار، وذلك بعد أسبوع من بدء العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال رجل الأعمال والمصرفي السابق في منشور عبر صفحته على فيسبوك إنه وعد بدفع المال للضابط أو الضباط مقابل اعتقال "بوتين كمجرم حرب بموجب القوانين الروسية والدولية".

وأضاف كونانيخين، الذي يظهر في صورته الشخصية على حسابه وهو يرتدي قميصاً باللونين الأصفر والأزرق للعلم الوطني الأوكراني، أنه سيواصل "مساعدته لأوكرانيا في جهودها البطولية لمقاومة هجوم بوتين أوردا". وتعني كلمة "أوردا" باللغة الروسية "حشداً".

وقد أزال موقع فيسبوك منشور رجل الأعمال الروسي من قبل حيث تضمن صورة لبوتين مع عبارة "مطلوب حياً أو ميتاً".

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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