سياسة
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الجيش الروسي يخسر أرفع قائد عسكري بأوكرانيا.. كيف قُتل؟
قتل الميجور جنرال أندري سوخوفيتسكي، الجنرال القائد للفرقة الروسية السابعة المحمولة جواً خلال القتال في أوكرانيا في بداية هذا الأسبوع، فيما لم تتضح على الفور ملابسات مقتله وسط أنباء عن مقتله في عملية خاصة.
الجيش الروسي يخسر أرفع قائد عسكري بأوكرانيا.. كيف قُتل؟
شارك الجنرال اندري سوخوفيتسكي  في حملة روسيا العسكرية على سوريا
4 مارس 2022

قُتل الميجور جنرال أندري سوخوفيتسكي، الجنرال القائد للفرقة الروسية السابعة المحمولة جواً خلال قتال في أوكرانيا في بداية هذا الأسبوع.

أكدت منظمة محلية للضباط مقتله في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا. لم تتضح على الفور ملابسات مقتله.

وبدأ سوخوفيتسكي، وكان عمره 47 عاماً، خدمته العسكرية كقائد فصيل بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية واستمر في الترقي ليتولى مناصب قيادية مهمة. وشارك في حملة روسيا العسكرية على سوريا.

كما شغل أيضاً منصب نائب قائد جيش الأسلحة المختلطة الواحد والأربعين.

وستقام مراسم جنازة في نوفوروسيسك لكن لم يفصح على الفور عن مزيد من التفاصيل.

وكتب سيرجي تشيبيليف وهو نائب من قدامى المحاربين الروس، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بألم شديد، علمنا بالخبر المأساوي لمقتل صديقنا، اللواء أندري سوخوفيتسكي، على أراضي أوكرانيا خلال العملية الخاصة. ونعرب عن خالص تعازينا لأسرته".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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