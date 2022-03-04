سياسة
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شاهد | 56 قتيلاً و194 مصاباً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً في باكستان
تسبب هجوم وتفجير قنبلة نفّذهما مسلحان على مسجد شيعي في مدينة بيشاور غربي باكستان، في مقتل 56 شخصاً على الأقلّ وإصابة 194 آخرين، ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
شاهد | 56 قتيلاً و194 مصاباً بتفجير انتحاري استهدف مسجداً في باكستان
مقتل 56 وإصابة 194 في تفجير بمسجد شيعي بمدينة بيشاور الباكستانية / Reuters
4 مارس 2022

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء هجوم انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان الجمعة، إلى 56 شخصاً، وفق ما أعلنه مسؤول في مستشفى محلي.

وقال الناطق باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان: "إجمالاً، قُتل 56 شخصاً وأصيب 194 آخرون بجروح. من بين الجرحى 50 مريضاً حالاتهم حرجة".

وقال قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان إن العنف بدأ عندما فتح مهاجمان مسلّحان النار على الشرطة خارج المسجد في مدينة بيشاور القديمة. إذ قُتل مهاجم وشرطي في الاشتباك وأصيب مسؤول آخر في الشرطة، ثم ركض المهاجم المتبقي داخل المسجد وفجّر قنبلة.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية وحيد خان إن الانفجار وقع أثناء تجمع المصلين في مسجد كوتشا ريسالدار لأداء صلاة الجمعة. وأضاف أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

وهرعت سيارات الإسعاف عبر الشوارع الضيقة المزدحمة ونقل الجرحى إلى مستشفى ليدي ريدينغ، إذ عمل الأطباء بجهد شديد على إنقاذ المصابين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار الذي أدانه رئيس الوزراء عمران خان.

وشهدت باكستان في الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة في أعمال العنف وقتل العشرات من العسكريين في عشرات الهجمات على مواقع للجيش على طول الحدود مع أفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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