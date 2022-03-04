العالم
4 دقيقة قراءة
هل ينقذ ذهب السودان روسيا من العقوبات الغربية؟
في ظل تصاعد حدة العقوبات الغربية على روسيا، خصوصاً الاقتصادية، بدأت تتكشف خطط موسكو التي دأبت على بنائها بصمت وسرية خلال السنوات الـ8 الماضية، لعل أبرزها بناء احتياطيات كبيرة من الذهب الإفريقي والسوداني تحديداً للتخفيف من أثر العقوبات التي توقعتها.
هل ينقذ ذهب السودان روسيا من العقوبات الغربية؟
أثناء زيارة بوتين مركز الإيداع المركزي لبنك روسيا في عام 2011. / AFP
4 مارس 2022

في غضون 8 أيام من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت القوى الغربية رزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضدّ مؤسسات مالية روسية فضلاً عن شخصيات سياسية بارزة، وذلك لكبح جماح عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

وبينما تتصاعد حدة العقوبات يوماً بعد يوم، بدأت بعض التقارير الاستخباراتية والإعلامية تتصدر عناوين الصحف الغربية التي كشفت مؤخراً عن الحصن الاقتصادي المنيع التي بدأت تشيده موسكو منذ ضمها للقرم في عام 2014. وأشار تقرير نشرته صحيفة صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الخميس تحت عنوان "كيف استعد بوتين للعقوبات بأطنان من الذهب الإفريقي".

وتأكيداً للادعاءات التي سردتها في التقرير، أشارت الصحيفة إلى زيارة الجنرال حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى موسكو الأسبوع الماضي بينما كانت القوات الروسية تتدفق عبر الحدود إلى أوكرانيا، في علامة أخرى على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي أتاحت لروسيا أن تصبح أكبر لاعب أجنبي في قطاع التعدين الضخم في السودان.

عقوبات غربية صارمة

بالتزامن مع إعلان موسكو اعترافها باستقلال كل من لوغانسك ودونيتسك، باشر الغرب فوراً بتضييق الخناق على موسكو سياسياً واقتصادياً، وحتى رياضياً وثقافياً، وبدأت أمريكا ومن خلفها الدول الأوروبية فرض عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية.

وشملت العقوبات أيضاً تجميد أصول السياسيين البارزين في الكرملين، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي. وضمهم إلى قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وطالت حزم العقوبات المتتالية شركات الطيران الروسية، من خلال منع تحليقها في الأجواء الأوروبية والأمريكية. كما جمدت أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، واستهدفت العقوبات 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.

"حصن روسيا الذهبي"

حسب الصحيفة البريطانية، قامت روسيا بتهريب مئات الأطنان من الذهب غير المشروع من السودان على مدى السنوات القليلة الماضية كجزء من جهود أوسع لبناء "حصن لروسيا" ودرء إمكانية زيادة العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.

وضاعف الكرملين كمية الذهب الموجودة في البنك المركزي الروسي بأكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2010، ما مكن موسكو من إنشاء "صندوق حرب" من خلال مزج الواردات الأجنبية واحتياطيات الذهب المحلية الهائلة، حيث تعتبر روسيا كثالث أكبر منتج للذهب في العالم.

وبينما تجاوز الذهب احتياطيات الدولار للمرة الأولى اعتباراً من يونيو/حزيران 2020، حيث شكلت السبائك الذهبية أكثر من 23% من إجمالي الاحتياطيات التي ارتفعت إلى 630 مليار دولار حتى الشهر الماضي، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن السودان لا يصدر أي ذهب تقريباً إلى روسيا، وهو ما نفاه مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر شركات الذهب السودانية لصحيفة التلغراف مدعياً أنه يجري نقل حوالي 30 طناً إلى روسيا كل عام من السودان.

كيف أصبحت روسا أهم لاعب في مجال التعدين بالسودان؟

يقول الخبراء الذين نقلت عنهم صحيفة البريطانية، إن مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة يديرها أشخاص مقربون من الكرملين، تدرب قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي، والتي تعتبر بمثابة منظمة شبه عسكرية كبيرة تجلس إلى جانب الجيش النظامي في السودان.

ويلفت الخبراء إلى أن الجماعتين المدججتين بالسلاح قد عملتا معاً لتأمين مناجم ذهب مهمة لشركات التعدين الروسية في السودان، حيث الأمن ضعيف في المناطق النائية.

فيما يرى مراقبون أن السودان أهم مصدر للذهب الإفريقي بالنسبة لروسيا، لكنه ليس البلد الوحيد على رادار الكرملين، معزِين ذلك إلى النفوذ الروسي في القارة السمراء على حساب اضمحلال النفوذ الفرنسي، الأمر الذي تستغله موسكو لتخفيف أثر العقوبات من خلال محاولاتها الدخول إلى دول لديها مصادر طبيعية هائلة ومساعدتها على زيادة احتياطي المعادن لديها.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us