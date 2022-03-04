سياسة
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إسرائيل توطّن عائلتين من يهود أوكرانيا في الضفة الغربية.. تعرَّف التفاصيل
قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إنه بدأ نقل عائلات من اليهود الأوكرانيين للعيش في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.. تعرَّف التفاصيل.
إسرائيل توطّن عائلتين من يهود أوكرانيا في الضفة الغربية.. تعرَّف التفاصيل
 أعلنت الوكالة اليهودية الخميس، أن 500 مهاجر يهودي سوف يصلون من أوكرانيا إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل / Reuters
4 مارس 2022

أعلن مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية الجمعة، أن عائلتين من اليهود الأوكرانيين انتقلتا للعيش في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس المستوطنات، وهو مظلة لمجالس المستوطنات بالضفة الغربية، في تدوينة على فيسبوك الجمعة: "سعدنا باستقبال أول عائلتين تمكنتا من مغادرة أوكرانيا، واختارتا الإقامة بمنزليهما الجديد في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)".

وأشار إلى أن إحدى العائلات استوطنت في مستوطنة "إلداد" جنوب القدس، والأخرى في مستوطنة "رفافا" شمالي الضفة الغربية، وأعلن سعيه لجلب مزيد من العائلات الأوكرانية إلى المستوطنات.

وقال: "في هذه الأيام يعمل مكتب أوروبا الشرقية في مجلس المستوطنات على مدار الساعة لخلق خيارات سكنية والمساعدة على استيعاب مزيد من العائلات التي ستصل قريباً إلى يهودا والسامرة".

وفي هذا الصدد أعلنت الوكالة اليهودية الخميس، أن 500 مهاجر يهودي سوف يصلون من أوكرانيا إلى إسرائيل الأحد المقبل.

وقالت في تصريح مكتوب: "وصل 700 يهودي حتى الآن إلى مراكز تُديرها الوكالة اليهودية في البلدان المتاخمة لأوكرانيا".

وأضافت: "يُرافَق المهاجرون المستقبَلون من الحدود إلى مرافق سكنية مؤقتة، يحصلون فيها على تأشيرات دخولهم إلى إسرائيل، بعد ذلك سيُنقَلون جواً إلى إسرائيل، حيث سيبقون في الفنادق في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر تقريباً، بتنسيق من وزارة الهجرة والاندماج. بعد ذلك سيُنقَل المهاجرون إلى مساكنهم الدائمة في مجتمعات بجميع أنحاء إسرائيل".

وقالت الوكالة اليهودية: "أُجّرَت 3380 سريراً في فنادق ومنشآت أخرى في الدول المجاورة على طول الحدود لاستيعاب آلاف اليهود الذين يسعون للهجرة".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قدّرت أعداد الأوكرانيين اليهود بما بين 120 و150 ألفاً.

ويسمح القانون الإسرائيلي لليهود دون غيرهم بالهجرة إلى إسرائيل، والحصول على جنسيتها، في حال إثبات أصولهم اليهودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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