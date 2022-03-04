قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، إن إبقاء مجال بلاده الجوي مفتوحاً أمام حركة الطائرات مهمّ للغاية من الناحيتين الاستراتيجية والإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ببروكسل.

وأوضح جاوش أوغلو أن "إبقاء مجالنا الجوي مفتوحاً مهمّ للغاية من الناحيتين الاستراتيجية والإنسانية".

وأضاف: "نأمل عقد لقاء يجمع وزيرَي الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) والأوكراني (دميترو كوليبا) في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي إذا سنحت الظروف".

وتابع: "نواصل مباحثاتنا من أجل إجلاء رعايانا من أوكرانيا".

وفي قت سابق عقد حلف شمال الأطلسي "ناتو" اجتماعاً وزارياً طارئاً لبحث الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.