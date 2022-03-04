سياسة
2 دقيقة قراءة
الناتو يرفض طلب أوكرانيا فرض حظر طيران ويقول: لسنا جزءاً من هذا الصراع
قال أمين عام الناتو إن أعضاء الحلف رفضوا طلب أوكرانيا فرض حظر طيران، قائلين إنهم يزيدون الدعم لكييف لكن التدخل المباشر من شأنه أن يقود إلى حرب أوروبية أوسع نطاقاً وأشد وحشية.
الناتو يرفض طلب أوكرانيا فرض حظر طيران ويقول: لسنا جزءاً من هذا الصراع
الناتو يرفض طلب أوكرانيا فرض حظر طيران ويقول: لسنا جزءاً من هذا الصراع / AFP
4 مارس 2022

رفض أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجمعة، طلب أوكرانيا فرض حظر طيران، قائلين إنهم يزيدون الدعم لكييف، لكن التدخل المباشر من شأنه أن يقود إلى حرب أوروبية أوسع نطاقاً وأشدّ وحشية.

وترغب أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي: "لسنا جزءاً من هذا الصراع، ومسؤوليتنا تقتضي ضمان أن لا يتصاعد ويمتدّ خارج أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا القوى الغربية إلى فرض حظر طيران منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل نحو تسعة أيام، مع قصف روسيا للمدن واقتراب القتال من أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقال ستولتنبرغ: "نتفهم مشاعر الإحباط، لكننا نعتقد أيضاً أنه إذا فعلنا ذلك (فرض حظر طيران) فسينتهي بنا الأمر إلى وضع قد يُفضي إلى حرب شاملة في أوروبا تشمل عدداً أكبر بكثير من الدول وتنطوي على معاناة أكبر بكثير".

وذكر أن الطريقة الوحيدة أمام الحلف لفرض حظر طيران ستكون إرسال طائراته لإسقاط الطائرات الروسية، مضيفاً أن خطر التصعيد سيكون كبيراً جداً.

وقال: "الحلفاء متفقون على وجوب أن لا تكون للحلف طائرات في المجال الجوي الأوكراني أو قوات له على الأراضي الأوكرانية".

وكان زيلينسكي قال الخميس إنه إذا لم يستجب الحلفاء لطلبه حماية المجال الجوي الأوكراني، فينبغي لهم بدلاً من ذلك تزويد كييف بمزيد من الطائرات الحربية.

وأرسل أعضاء الحلف أسلحة لأوكرانيا، غير أنهم أحجموا عن أي عمل عسكري يضعهم في صراع مباشر مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us