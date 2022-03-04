أظهر استطلاع للرأي، أُجري بتكليف من البرلمان الأوروبي قبل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار الجاري، أن نحو 77% من النساء في دول الاتحاد الأوروبي، يعتقدن أن جائحة كورونا تسببت في زيادة معدل العنف ضدهن.

وارتفعت هذه النسبة في كل من اليونان والبرتغال إلى تسع من بين كل عشر مشاركات.

واستهدف الاستطلاع عينة تضمّ نحو 27 ألفاً من نساء بلدان الاتحاد الأوروبي، اللاتي تتجاوز سنهن 15 عاماً.

وفي معرض جوابهن عن طرق التصدي لهذه الأزمة، قالت 58% منهن إنه ينبغي تسهيل طرق الإبلاغ عن حوادث العنف على أساس النوع.

وعلى صعيد متصل، أفاد نحو ثلث النساء في دول الاتحاد الأوروبي، بأن الجائحة كان لها تأثير سلبي على دخولهن الشخصية أيضاً.

في السياق ذاته، قال عضو البرلمان الأوروبي روبرت بيدرون، الذي يترأس لجنة حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي: "تؤكد نتائج الدراسة التي أجراها مركز يورو باروميتر، ما نعرفه بالفعل، وهو أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل غير متناسب على النساء والفتيات وبطرق لا حصر لها".