سياسة
1 دقيقة قراءة
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تصل إلى تركيا لبحث الأزمة الأوكرانية
تزور نائبة وزير الخارجية الأمريكي تركيا للقاء نظيرها التركي سادات أونال، للتباحث حول التطورات الأخيرة في الحرب الروسية-الأوكرانية والتعاون الثنائي.
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تصل إلى تركيا لبحث الأزمة الأوكرانية
شيرمان تزور إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة ضمن جولة تمتدّ من 4 إلى 11 مارس/آذار الحالي / Reuters
4 مارس 2022

وصلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان الجمعة، إلى مدينة إسطنبول التركية ضمن جولة تشمل إسبانيا والمغرب والجزائر ومصر لبحث الحرب الروسية-الأوكرانية.

واستقبل ممثلو القنصلية الأمريكية في إسطنبول شيرمان في مطار إسطنبول الدولي.

وأمس الخميس ذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن شيرمان ستزور إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة ضمن جولة تمتدّ من 4 إلى 11 مارس/آذار الحالي.

وأوضح أن شيرمان ستلتقي نظيرها التركي سادات أونال ومسؤولين آخرين، وتبحث معهم "غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين المتعمد وغير المعقول وغير المبرَّر لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن نائبة وزير الخارجية ستعقد مباحثات حول التعاون الأمريكي والتركي، والمصالح المشتركة في دعم أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us