وصلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان الجمعة، إلى مدينة إسطنبول التركية ضمن جولة تشمل إسبانيا والمغرب والجزائر ومصر لبحث الحرب الروسية-الأوكرانية.

واستقبل ممثلو القنصلية الأمريكية في إسطنبول شيرمان في مطار إسطنبول الدولي.

وأمس الخميس ذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن شيرمان ستزور إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة ضمن جولة تمتدّ من 4 إلى 11 مارس/آذار الحالي.

وأوضح أن شيرمان ستلتقي نظيرها التركي سادات أونال ومسؤولين آخرين، وتبحث معهم "غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين المتعمد وغير المعقول وغير المبرَّر لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن نائبة وزير الخارجية ستعقد مباحثات حول التعاون الأمريكي والتركي، والمصالح المشتركة في دعم أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.