سياسة
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أسطورة نادي "إيه سي ميلان" يعلن اعتناقه الإسلام
أعلن اللاعب الهولندي الشهير كلارنس سيدورف الجمعة، اعتناقه الإسلام. وعبر حسابه على إنستغرام، أعرب اللاعب السابق لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، عن شكره لكل من هنَّأه، وعن سعادته الغامرة بدخول الإسلام.
أسطورة نادي "إيه سي ميلان" يعلن اعتناقه الإسلام
اللاعب الهولندي الشهير كلارنس سيدورف يعلن اعتناقه الإسلام / AP
4 مارس 2022

أعلن اللاعب الهولندي الشهير كلارنس سيدورف الجمعة، اعتناقه الإسلام.

وعبر حسابه على إنستغرام، أعرب اللاعب السابق لنادي إيه سي ميلان الإيطالي، عن شكره لكل من هنَّأه، وعن سعادته الغامرة بدخول الإسلام.

وقال: "أشكر خصوصاً حبيبتي صوفيا التي عرّفَت إليَّ الإسلام وعلمتني إياه"، مبيناً أنه لن يغير اسمه.

وبدأ سيدورف مسيرته في نادي أياكس الهولندي، ثم تنقل بين أندية ريال مدريد الإسباني وسمبدوريا الإيطالي وإنتر ميلان وإيه سي ميلان، إضافة إلى باتافوغو البرازيلي.​​​​​​​

واعتزل كلارنس سيدورف كرة القدم عام 2014، بعد رحلة مميزة في الملاعب، ويُعتبر النجم الهولندي اللاعب الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، هي أياكس أمستردام وريال مدريد وميلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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