بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين الجمعة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا قضايا إقليمية في مقدمتها التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وأكد أردوغان خلال اتصاله مواصلة بذل الجهود لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا "فوراً" وإعلان وقف إطلاق نار "عاجل".

في سياق متصل بحث الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الجمعة، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وزيلينسكي بحثا الهجوم الروسي على أوكرانيا والتطورات الأخيرة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.