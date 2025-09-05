وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية على هامش منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك: "هل يمكن أن تمنح قوات عسكرية أجنبية خصوصاً الأمريكية والأوروبية الضمانات الأمنية لأوكرانيا؟ بالطبع لا يمكنها ذلك".

وأضاف: "هذا لا يمكن أن يعد ضماناً أمنياً لأوكرانيا ويكون مقبولاً بالنسبة إلى بلدنا".

وصرح بيسكوف للوكالة بأن جميع الضمانات الأمنية المطلوبة لأوكرانيا شملتها بنود تفاهمات جرى التوصل إليها خلال محادثات السلام في إسطنبول عام 2022.

وبموجب إطار إسطنبول، تتخلى أوكرانيا عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتكون دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية. وفي المقابل، تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وذكر بيسكوف أن موسكو راضية عن مستوى التمثيل الحالي في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف: "يمكن القول إن أي اجتماع على مستوى أعلى يحتاج إلى قدر كبير من العمل لحل المشكلات البسيطة والأمور الفنية الصغيرة، وهذا كله يشكل عملية التسوية بأكملها".

وقال إن استئناف العمل ضمن "صيغة إسطنبول" ممكن في حال رفع مستوى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قيّم بشكل إيجابي أداء الوفد الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، خلال تلك المحادثات.

وتعهدت 26 دولة أمس الخميس بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لما بعد الحرب، وتتضمن قوة دولية برية وبحرية وجوية.

اتهامات لأوروبا