سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا.. حجب مواقع أجنبية وعقوبات بالسجن لنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش
أعلنت الهيئة الناظمة في روسيا الجمعة حجب موقع فيسبوك وعدد من المواقع الإخبارية الأجنبية، على خلفية ما وصفته بـ"التمييز" ونشر الأخبار الكاذبة عن الجيش الروسي. فيما أقر الرئيس الروسي قانوناً يفرض عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً لنشر أخبار كاذبة عن روسيا.
روسيا.. حجب مواقع أجنبية وعقوبات بالسجن لنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش
روسيا.. حجب مواقع أجنبية وعقوبات بالسجن لنشر "أخبار كاذبة" عن الجيش / AA
4 مارس 2022

نشرت الهيئة الناظمة في روسيا تدوينة على حسابها على تليغرام، أعلنت فيها "اتخاذ القرار بحجب فيسبوك" ابتداءً من يوم الجمعة.

واتهمت الهيئة شبكة التواصل الاجتماعي بـ"التمييز" ضد الاإعلام الروسي، كتليفزيون زفيزدا التابع لوزارة الدفاع، ووكالة أنباء ريا نوفوستي، وقناة روسيا اليوم RT العالمية، وموقعي Lenta.ru وGazeta.ru.

وكانت الهيئة أعلنت قبل أسبوع "تقييد الوصول" و"إبطاء" تشغيل فيسبوك، بعد أن قيّدت الشبكة وظائف حسابات وسائل الإعلام الروسية، الأمر الذي اعتبرته "انتهاكاً للمبادئ الأساسية للإعلام الحر ووصول المستخدمين الروس بلا عائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

على الصعيد ذاته أعلنت الهيئة أيضاً حجب كل من قناة BBC البريطانية، والإذاعة والتليفزيون الألماني الدولي Deutsche Well، والموقع الروسي المستقل Meduza وراديو Svoboda والفرع الروسي لإذاعة راديو أوروبا الحرة RFE/RL وغيرها من المواقع الإخبارية التي لم تسمِّها.

في سياق متصل وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره على قانون ينصّ على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً، لكل من ينشر أخباراً كاذبة عن الجيش الروسي.

كما وقّع مشروع قانون يفرض غرامات مالية أو عقوبة بالسجن، على كل من يطالب بفرض عقوبات على روسيا.

وعلى ضوء الإجراءات الأخيرة والقانون الذي أقره البرلمان الروسي بفرض عقوبة بالسجن لكل من ينشر "أخباراً كاذبة" عن الجيش الروسي، أعلنت هيئة "BBC" الجمعة تعليق عمل صحافييها في روسيا.

وصرح رئيس الهيئة تيم دايفي بأن التشريع الجديد "مؤسف" و"يبدو أنه يجرّم الصحافة المستقلة".

وأضاف أن هذا "لا يترك لنا أي خيار آخر سوى التعليق الموقت لعمل كل صحافيي الأخبار في BBC وطواقم الدعم لهم داخل اتحاد روسيا في حين نقيِّم التداعيات الكاملة لهذه المستجدات المؤسفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us