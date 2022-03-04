أفادت مصادر متطابقة بأن آلافاً في فرنسا وأوروبا محرومون من الإنترنت بسبب هجوم إلكتروني محتمَل على شبكة أقمار صناعية حدث في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفق شركة "أورانج"، فإن "ما يقرب من 9 آلاف مشترك" في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من فرعها "نوردنت" في فرنسا محرومون من الإنترنت في أعقاب "حدث إلكتروني" وقع في 24 شباط/فبراير تعرضت له شركة "فياسات" الأمريكية المشغلة لقمر صناعي أمريكي.

بدورها، أكدت شركة "يوتلسات"، الشركة الأم لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "بيغ بلو" التي لديها ما يقرب من 50 ألف زبون في أوروبا، لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، أن "بعض" مشتركيها تأثر بانقطاع خدمة "فياسات"، لكنها لم تقدم تفسيراً أكثر دقة.

في الولايات المتحدة قالت شركة "فياسات" الأربعاء إن "حدثاً إلكترونياً" تسبب في "انقطاع جزئي للشبكة" عن عملاء "في أوكرانيا ومناطق أخرى" في أوروبا يعتمدون على قمرها الصناعي "كيه إيه-سات".

ولم يقدّم موقع "فياسات" مزيداً من التفاصيل حول هذا "الحدث الإلكتروني"، واكتفى بالقول إن "الشرطة والشركاء من الدولة" أُخطِروا، و"يقدمون المساعدة" في التحقيقات.

وأكد قائد قيادة الفضاء الفرنسية الجنرال ميشيل فريدلينغ أنه "لبضعة أيام، بعد وقت قصير من بدء العمليات، وقعت شبكة أقمار صناعية تغطي أوروبا على وجه الخصوص، وأوكرانيا بشكل أكثر تحديداً، ضحية لهجوم إلكتروني أخرج عشرات آلاف المحطات الطرفية عن الخدمة مباشرة"، موضحاً أنها "شبكة مدنية".