سياسة
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زيلينسكي: الناتو أعطى الضوء الأخضر لمزيد من القصف على المناطق الأوكرانية
انتقد الرئيس الأوكراني بشدة حلف شمال الأطلسي "ناتو" لرفضه طلب كييف فرض حظر جوي كامل فوق أجوائها، قائلاً إنّ الناتو أعطى بذلك الضوء الأخضر لمزيد من القصف على المدن والقرى الأوكرانية.
زيلينسكي: الناتو أعطى الضوء الأخضر لمزيد من القصف على المناطق الأوكرانية
زيلينسكي: إن لم يستجب الناتو لطلبنا حماية المجال الجوي الأوكراني فعليه بدلاً من ذلك تزويدنا بمزيد من الطائرات الحربية / AFP
5 مارس 2022

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة حلف شمال الأطلسي "ناتو" لرفضه طلب كييف فرض حظر جوي كامل فوق أجوائها.

وفي بيان الجمعة وصف زيلينسكي قمة حلف الناتو التي انعقدت في بروكسل بأنها "ضعيفة ومشوشة".

وقال: "مع عِلمه بأن لا مفرّ من هجمات جديدة وسقوط ضحايا، تعمّد الحلف اتّخاذ قرار عدم حظر المجال الجوي لأوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي: "اليوم أعطى الناتو الضوء الأخضر لمزيد من القصف على المدن والقرى الأوكرانية برفضه فرض منطقة حظر جوي".

والخميس جدد زيلينسكي مطالبته بفرض حظر جوي كامل فوق بلاده، قائلاً إنه إذا لم يستجب الحلفاء لطلبه حماية المجال الجوي الأوكراني، فينبغي لهم بدلاً من ذلك تزويد كييف بمزيد من الطائرات الحربية.

والجمعة رفض الحلف طلب كييف إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.

وأرسل أعضاء الحلف أسلحة لأوكرانيا، غير أنهم أحجموا عن أي عمل عسكري يضعهم في صراع مباشر مع روسيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ونفى بوتين لأشهر عدة أنه كان يخطط للغزو، حتى عندما حذرت الولايات المتحدة من أن هجوماً يلوح في الأفق ونشرت صور الأقمار الصناعية للقوات الروسية وهي تحتشد على حدود أوكرانيا.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها، إذ اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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