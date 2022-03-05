أفاد مصدر مطّلع لوكالة "رويترز" الجمعة بأن الشرطة الإيطالية صادرت يختاً يملكه أليكسي مورداشوف أغنى رجل في روسيا.

وأوضح المصدر أن قرار المصادرة جاء بعد أن جرى إدراج مورداشوف على "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار إلى أن اليخت "ليدي أم" الذي يبلغ طوله 65 متراً جرت مصادرته في ميناء إمبيريا شمال غرب إيطاليا.

ويذكر أن يخت ليدي أم "المذهل"، هو أكبر يخت مصنوع من الألمنيوم صُنعَ في الولايات المتحدة من قبل شركة "بالمبر جونسون" (Palmer Johnson)، وفقاً لموقع "موران".

وأضاف المصدر أن يختاً ثانياً يمتلكه "جينادي تيمشينكو"، ملياردير آخر له علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرت مصادرته أيضاً في إمبيريا.

ويأتي ذلك عقب عمليات مصادرة مماثلة في فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع ليخوت مملوكة لأوليغارش (النخبة) روسيين آخرين، وبعد أن طبّقت دول غربية العقوبات واسعة النطاق شملت تجميد الأصول، في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية جرى بناء "ليدي أم" بواسطة "بالمر جونسون" الأمريكية عام 2013. ويقول المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإيطالي فرديناندو جيوجليانو إن قيمته تبلغ 65 مليون يورو.

ومع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها تقدر مجلة "فوربس" صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار قبل فرض العقوبات، ما يجعله أغنى رجل في روسيا.

وجمع مورداشوف ثروته من خلال عمله في إنتاج الصلب الروسي عبر شركة Severstal" CHMF.MM".

وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه يمتلك فيلا تبلغ قيمتها نحو 66 مليون يورو (72 مليون دولار) على ساحل جزيرة سردينيا الواقعة على البحر المتوسط. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة صادرتها.

ويذكر أن تيمشينكو حقق ثروة من تجارة النفط ووصفه بوتين بأنه أحد أقرب المقربين إليه.