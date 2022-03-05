سياسة
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الغزو الروسي لأوكرانيا يدفع أسهم أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عام
تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك بأوروبا بفعل تقارير عن حريق بمحطة للطاقة النووية وسط قتال عنيف بين قوات أوكرانية وروسية، وقد هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في نحو عام.
الغزو الروسي لأوكرانيا يدفع أسهم أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عام
الأسهم الأوروبية هوت إلى أدنى مستوياتها في نحو عام / Reuters
5 مارس 2022

هوت الأسهم الأوروبية الجمعة إلى أدنى مستوياتها في نحو عام مع تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك بفعل تقارير عن حريق بمحطة للطاقة النووية وسط قتال عنيف بين قوات أوكرانية وروسية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.6% عند الإغلاق. وخسر المؤشر 7% هذا الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء له منذ موجة خسائر بفعل الجائحة في مارس/آذار 2020.

وتراجع المؤشر أكثر من 6% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، إذ إن أوروبا أكثر مناطق العالم تضرراً من الصراع بسبب اعتمادها على روسيا في الطاقة فضلاً عن قربها الجغرافي من الصراع.

وخسرت الأسهم الآسيوية أكثر من 4% منذ ذلك الحين بينما عوضت وول ستريت خسائرها ليرتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%.

وسرت مخاوف عالمية بعدما استولت روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد اشتعال النار في مبنى داخل مجمع المحطة في أوكرانيا.

وهوت أسهم منطقة اليورو 7.9% مع انخفاض عوائد السندات الحكومية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم التضخم النمو وتباطؤه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بسبب العقوبات الغربية على روسيا وهي مصدر رئيسي للسلع الأولية.

وتراجع المؤشر داكس الألماني المثقل بأسهم السيارات 4.4% عند الإغلاق مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عام، إذ هبطت أسهم السيارات 5.6% لتكون ضمن أسوأ القطاعات الأوروبية أداء هذا الأسبوع.

ومن بين المؤشرات الإقليمية الأخرى، خسر كاك 40 الفرنسي 5%، وفاينانشال تايمز (MIB) الإيطالي 6.2%، وفاينانشال تايمز 100 البريطاني 3.5%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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