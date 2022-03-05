هوت الأسهم الأوروبية الجمعة إلى أدنى مستوياتها في نحو عام مع تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك بفعل تقارير عن حريق بمحطة للطاقة النووية وسط قتال عنيف بين قوات أوكرانية وروسية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.6% عند الإغلاق. وخسر المؤشر 7% هذا الأسبوع، مسجلاً أسوأ أداء له منذ موجة خسائر بفعل الجائحة في مارس/آذار 2020.

وتراجع المؤشر أكثر من 6% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، إذ إن أوروبا أكثر مناطق العالم تضرراً من الصراع بسبب اعتمادها على روسيا في الطاقة فضلاً عن قربها الجغرافي من الصراع.

وخسرت الأسهم الآسيوية أكثر من 4% منذ ذلك الحين بينما عوضت وول ستريت خسائرها ليرتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%.

وسرت مخاوف عالمية بعدما استولت روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد اشتعال النار في مبنى داخل مجمع المحطة في أوكرانيا.

وهوت أسهم منطقة اليورو 7.9% مع انخفاض عوائد السندات الحكومية، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم التضخم النمو وتباطؤه مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بسبب العقوبات الغربية على روسيا وهي مصدر رئيسي للسلع الأولية.

وتراجع المؤشر داكس الألماني المثقل بأسهم السيارات 4.4% عند الإغلاق مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عام، إذ هبطت أسهم السيارات 5.6% لتكون ضمن أسوأ القطاعات الأوروبية أداء هذا الأسبوع.

ومن بين المؤشرات الإقليمية الأخرى، خسر كاك 40 الفرنسي 5%، وفاينانشال تايمز (MIB) الإيطالي 6.2%، وفاينانشال تايمز 100 البريطاني 3.5%.