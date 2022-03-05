أفادت وكالات أنباء حكومية روسية بأن الجيش الروسي سيلتزم وقف إطلاق النار في منطقتين بأوكرانيا اعتباراً من اليوم السبت للسماح للمدنيين بالإخلاء.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالتا ريا نوفوستي وتاس إنها اتفقت على طرق الإجلاء مع القوات الأوكرانية للسماح للمدنيين بمغادرة ميناء ماريوبول الاستراتيجي جنوب شرق مدينة فولنوفاكا.

لا يوجد تأكيد فوري من القوات الأوكرانية ولم يتضح على الفور إلى متى ستبقى طرق الإخلاء مفتوحة.

ورصدت الكاميرات احتشاد آلاف الأوكرانيين في محطات القطار بمدينة لفيف في محاولة منهم لمغادرة البلاد بسبب استمرار الهجوم الروسي.

الزحف نحو كييف

في سياق آخر أشار مراسل TRT عربي في كييف إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن إسقاط 39 مقاتلة روسية ونحو 40 مروحية.

كما قال المراسل إن اشتباكات دارت مساء الجمعة في منطقة جنوب غرب كييف "وتعرض مجمع سكني بالقرب من مطار جولياني لقصف عنيف".

ولفت إلى وجود "أنباء عن تقدم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية وتطويقها، وهو ما لمّح إليه رئيس بلدية كييف".

وأشار إلى أن "رئيس بلدية كييف دعا الناس إلى توخي الحذر والتزام المنازل، كما دعاهم لعدم الخروج من المدن وناشد الصيدليات بالاستعداد لأيام صعبة".

وأوضح أن "دوي انفجارات متواصل سمع خلال الليلة الماضية في محيط العاصمة، مما يشير إلى أن القوات الروسية باتت قريبة".