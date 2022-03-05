قال رئيسالوزراءالبريطانيبوريسجونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشبه الرئيس الصربي السابق الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش الذي كان متهماً بالإبادة وارتكاب جرائم حرب.

وقال في مقابلة مع صحيفة (لا ريبابليكا) الإيطالية الجمعة: "يوجد تشابه قوي بين تصرف بوتين وسنوات سلوبودان ميلوسيفيتش الأخيرة”.

كما أضاف أن "الزعيمين كانا في السلطة لفترة طويلة، وكلاهما استبدادي بشكل متزايد ويسعى لترسيخ سطوته".

كما اعتبر أن ميلوسيفيتش عزّز النزعة القومية وضرورة إنقاذ شعبه لتبرير القمع ضد ألبان كوسوفو، في ما اعتبره "تشابهاً قوياً جداً بين هذا الخطأ الكارثي وما قاله بوتين مؤخراً عن كييف وجذورها والثقافة والحضارة الروسية وأهدافها في أوكرانيا”.

وكانت بريطانيا اتهمت خلال الأيام الماضية موسكو بارتكاب جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية واستهداف المدنيين واستعمال أسلحة محرمة دولياً في الحروب، ما نفته بطبيعة الحال روسيا.

كما دعت لفتح تحقيق أممي في انتهاكات القوانين الدولية وحقوق الإنسان خلال العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية.

يشار إلى أن الرئيس الصربي ميلوسيفيتش كان توفي في زنزانته سنة 2006 قبل انتهاء محاكمته أمام القضاء الدولي بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة الدموية التي تفككت فيها يوغوسلافيا خلال التسعينيات.

وأعلنت محكمة الأمم المتحدة حينها أن ميلوسيفيتش البالغ من العمر 64 عاماً الذي كان يعاني مشكلات في القلب وارتفاع ضغط الدم قد توفي.