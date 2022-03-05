قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن طائرتَي نقل تركية لا تزالان بمطار "بوريسبول" في أوكرانيا بعد أن توجهتا إلى هناك لأغراض المساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك في 24 فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول السبت، إذ أكد أن بلاده تخطط لنقل الطائرتين بأمان إلى تركيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل.

وأوضح أقار: "لقد أرسلنا طائرتَي نقل من طراز A400M إلى أوكرانيا لأغراض المساعدة الإنسانية مساء يوم 24 فبراير/شباط، وكنا نخطط إجلاء مواطنينا هناك، إلا أنه عقب وصول الطائرتين أغلق المجال الجوي الأوكراني، فلا تزال الطائرتان تنتظران حالياً بمطار بوريسبول، ونواصل اتصالاتنا مع الجانبين الروسي والأوكراني بهذا الصدد".

وأشار الوزير التركي إلى استمرار الجهود لإعادة الطائرتين إلى تركيا بأمان في حالة وقف إطلاق النار المحتمل. موضحاً بالقول: "إننا على اتصال وثيق مع الجانبين الروسي والأوكراني لضمان سلامة طائراتنا، بالإضافة إلى ذلك تجري استضافة طاقمنا الجوي حالياً في سفارتنا بكييف، وسنخلي طائراتنا بأول فرصة، سيكون من الممكن أيضاً إجلاء مواطنينا إلى تركيا".

ولفت الوزير التركي إلى أنه أجرى مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مؤكداً أن تركيا تؤيد السلام والحوار والتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وأنهم يتوقعون تطورات إيجابية في هذا الصدد.

وأضاف أنه بحث مع نظيريه الروسي والأوكراني سلامة المواطنين الأتراك في أوكرانيا وأنهم يبذلون الجهود لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.