سياسة
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صور | موجة اللجوء مستمرة وعدد الفارين من أوكرانيا يصل إلى 1.3 مليون
حذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة من أنّ الوضع بأوكرانيا لا يزال خطيراً، مضيفاً أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع.
صور | موجة اللجوء مستمرة وعدد الفارين من أوكرانيا يصل إلى 1.3 مليون
جراندي: هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية / Reuters
5 مارس 2022

قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة السبت إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيراً، مضيفاً أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.

وقال فيليبو جراندي لوكالة رويترز عبر الهاتف: "هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وتابع بأن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا، لكنّه حذّر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيداً.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

ونفى بوتين لأشهر عدة أنه كان يخطط للغزو، حتى عندما حذرت الولايات المتحدة من أن هجوماً يلوح في الأفق ونشرت صور الأقمار الصناعية للقوات الروسية وهي تحتشد على حدود أوكرانيا.

وأثار الغزو احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا وداخل روسيا نفسها حيث اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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