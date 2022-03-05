سياسة
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نشر مزيد من القوات في ليتوانيا وبلينكن يصل إلى بولندا لبحث الأمن واللاجئين
ينتظر أن تنشر كل من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا قوات دفاع جوي في ليتوانيا، فيما وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا لمناقشة الأمن والمساعدات الإنسانية.
نشر مزيد من القوات في ليتوانيا وبلينكن يصل إلى بولندا لبحث الأمن واللاجئين
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إلى مدينة زوسوف في جنوب شرق بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات الآلاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا / Reuters
5 مارس 2022

قال وزير الدفاع في ليتوانيا أرفيداس أنوسوسكاس، السبت إن ألمانيا ستنشر قوات دفاع جوي في بلاده وإن الولايات المتحدة سترسل إليها كتيبة مقاتلة مسلحة بالدبابات.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين إن نشر هذه القوات الذي من المقرر أن يشمل المزيد من الجنود من هولندا أمر منفصل عن القوات التي ستأتي إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات عسكرية ستستضيفها بلاده في مارس/آذار.

وأضاف أن نشر هذه القوات والقوات المشاركة في التدريبات سيزيد العدد الإجمالي لقوات الدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا إلى أربعة آلاف جندي من ثلاثة آلاف الآن.

وطلبت ليتوانيا من حلف شمال الأطلسي إضافة المزيد من القوات والمعدات في أراضيها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

بلينكن يصل إلى بولندا

من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إلى مدينة زوسوف في جنوب شرق بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات الآلاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين بولنديين من بينهم زبيجنيو راو وزير خارجية الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيناقش الأمن والمساعدات الإنسانية لبولندا بعد الغزو ويشكر بولندا على استقبال النازحين من القتال في أوكرانيا.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو يوم 24 فبراير/شباط وإن معظمهم دخلوا بولندا.

ووصل بلينكن إلى بولندا قادماً من بروكسل حيث اجتمع مع وزراء الخارجية من حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لبحث جهود الغرب لردع روسيا من خلال برنامج عقوبات قاسية.

وقال بلينكن الجمعة إن حلف شمال الأطلسي، الذي وصفه بأنه حلف دفاعي، يسعى إلى منع انتشار الحرب إلى خارج أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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